Jesse Marsch will wie zuletzt gegen Stuttgart auch gegen Wolfsburg wieder jubeln. Foto: EPA/FILIP SINGER

Wolfsburg – Salzburgs Champions-League-Gegner VfL Wolfsburg ist nach zwei Runden in der deutschen Fußball-Bundesliga doch etwas überraschend allein das Maß der Dinge. Nur der Arbeitgeber von ÖFB-Teamspieler Xaver Schlager und Ersatzgoalie Pavao Pervan hält noch beim Punktemaximum. Am Sonntag schickt sich RB Leipzig an, die weiße Weste des Tabellenführers zu beflecken. Die Leipziger wollen nach dem klaren 4:0 gegen Stuttgart den zweiten Saisonsieg nachlegen.

Leipzigs Coach Jesse Marsch erwartete ein "interessantes" Duell mit einer "sehr guten" Mannschaft. "Wir reisen mit dem angemessenen Respekt nach Wolfsburg, stellen uns auf ein intensives und zweikampfbetontes Spiel ein", sagte der Ex-Trainer von Salzburg. Taktische Disziplin sei dabei enorm wichtig. "Und wir müssen eine Klarheit auf dem Platz bekommen", forderte der US-Amerikaner. Marcel Sabitzer dürfte in der Startelf stehen, Konrad Laimer wohl nur von der Bank kommen.

Die Wolfsburger wollen den starken Saisonstart nicht überbewerten. "Es geht von Null auf Hundert. Ich glaube, dass wir immer auf dem Boden bleiben müssen. Dass wir jetzt zweimal gewonnen haben, deshalb ist noch lange nicht alles top. Es gibt noch viele Dinge zu verbessern", sagte Oliver Glasners Nachfolger Mark van Bommel. Statistisch wahrscheinlich ist eine Punkteteilung, endeten doch die jüngsten vier Liga-Aufeinandertreffen mit einem Unentschieden.

Bayern vs. Hertha

Titelverteidiger Bayern München hat bereits am Samstag Hertha BSC zu Gast und kann dabei wieder auf Tormann Manuel Neuer, Torjäger Robert Lewandowski und Mittelfeldantreiber Leon Goretzka bauen. "Alle drei werden spielen können. Sie sind wieder bei hundert Prozent der Kräfte angekommen", erläuterte Bayern-Coach Julian Nagelsmann, der den punktlosen Gegner "keinesfalls unterschätzen" wollte. Die Münchner, die seit 1977 nicht mehr zu Hause gegen die Hertha verloren haben, sind eines von vier Teams, das ungeschlagen bei vier Zählern halten.

Dazu zählen auch der Zweite Hoffenheim, der die 3. Runde bereits am Freitagabend in Dortmund eröffnete, sowie Bayer Leverkusen und Freiburg. Die Leverkusener treten ohne den verletzten ÖFB-Teamkapitän Julian Baumgartlinger am Samstag in Augsburg an und wollen auch im 21. direkten Duell in der Meisterschaft unbesiegt blieben. Freiburg muss mit Philipp Lienhart in Stuttgart ran. Die Schwaben vermissen Österreichs an der Schulter verletzten Teamstürmer Sasa Kalajdzic schmerzlich.

Glasner und Hütter hoffen

Auf den ersten Saisonsieg hoffen die Trainer Glasner und Adi Hütter. Glasner ist mit Eintracht Frankfurt bei Arminia Bielefeld im Einsatz. "Meinen Geburtstag am Samstag habe ich fast vergessen, weil wir in der Vorbereitung sind und dieser zweitrangig ist. Ich hoffe, wir können auf der Rückfahrt auf drei Punkte anstoßen", sagte der Noch-46-Jährige. Seinen Beitrag soll auch Martin Hinteregger als Abwehrchef leisten. "Letztendlich müssen wir den Ball flach halten und Fußball spielen, dann werden wir als Sieger vom Platz gehen", gab der Kärntner die Marschroute vor.

Keine Rolle wird Flügelflitzer Filip Kostic spielen, der nach Informationen der "Bild"-Zeitung am Freitag das Abschlusstraining verweigerte und den Verein verlassen will. Der 28-jährige Serbe wird von Lazio Rom umworben und will sich offenbar aus seinem bis 30. Juni 2023 gültigen Vertrag streiken. "Eintracht Frankfurt lässt sich nicht unter Druck setzen", bekräftigte Sport-Vorstand Markus Krösche. Gegner Bielefeld muss auf den gesperrten Alessandro Schöpf verzichten.

Hütter peilt mit Borussia Mönchengladbach im Auswärtsspiel bei Union Berlin den ersten Dreier an. Dafür muss aber der 0:4-Schock gegen Leverkusen genauso wie Personalprobleme, u.a. durch den Langzeitausfall von Stefan Lainer, weggesteckt werden. Ein Erfolg im Stadion an der Alten Försterei wäre für Gladbach, wo Hannes Wolf in der Offensive für Impulse sorgen soll, eine Premiere. Der Christopher-Trimmel-Club Union ist sieben Pflichtspielen unbesiegt. Mainz bekommt es zu Hause mit Fürth zu tun, die ÖFB-Kicker-Filiale 1. FC Köln empfängt Bochum. (APA/dpa, 27.8.2021)