Ilzer switcht nach Europa-League-Erfolg wieder in den Meisterschaftsmodus – Ried geht mit "extrem hoher Emotion" in das Match gegen den LASK

Die Grazer und Trainer Ilzer auf Wolke sieben. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Wien – Vor dem Auswärtsspiel am Sonntag gegen die Admira surft Sturm Graz auf der Erfolgswelle. In der Fußball-Bundesliga ist Rang zwei mit drei Punkten Vorsprung auf Rapid abgesichert, dazu gelang am Donnerstag gegen Mura der souveräne Aufstieg in die Europa-League-Gruppenphase, wo es gegen AS Monaco, PSV Eindhoven und Real Sociedad geht.

Angesichts des größten internationalen Erfolgs seit vielen Jahren lässt sich die jüngste Doppelbelastung laut Trainer Christian Ilzer leicht verschmerzen, der Fokus sei wieder voll auf die Meisterschaft gerichtet. "Es geht um enorm wichtige drei Punkte für die Bundesliga und unser Gegner hat in dieser Saison schon bewiesen, dass er eine schwer zu bespielende Mannschaft ist. Wir fahren aber mit großem Selbstvertrauen in die Südstadt und wollen unbedingt drei Punkte mitnehmen", erklärte Ilzer.

Die Admira liegt als Vorletzter nur einen Punkt vor Schlusslicht Austria, zuletzt gab es ein bitteres 0:3 beim WAC. "Wir wollen dieses schlechte Spiel mit einer guten Leistung am Sonntag ausbessern", kündigte Trainer Andreas Herzog an.

Der ÖFB-Rekordteamspieler bezeichnete das Duell mit den Steirern als "hochinteressante Angelegenheit für uns. Sturm ist eine Mannschaft, die sehr viel Leidenschaft sowie Dynamik auf den Platz bringt und dazu auch noch spielerisch sehr stark ist. Auf meine Jungs wartet eine schöne Herausforderung", betonte Herzog.

Seine Mannschaft kassierte zuletzt drei Niederlagen in Folge. Sturm hingegen hat saisonübergreifend die jüngsten vier Liga-Auswärtsmatches allesamt gewonnen und ist in der Meisterschaft in der Fremde seit sechs Partien ungeschlagen.

Hochspannung vor OÖ-Derby

In Ried steigt am Sonntag das erste oberösterreichische Derby in der Bundesliga seit vier Jahren mit Zuschauern. Nicht nur deshalb fiebern die Gastgeber dem Kräftemessen mit dem LASK entgegen, wie Trainer Andreas Heraf berichtete. "Die Emotion ist extrem hoch, das merke ich im Umfeld. Ich hoffe, dass der Funke überspringt und wir um jeden Meter fighten", sagte der Ex-ÖFB-Teamspieler.

Der LASK reist mit einem Erfolgserlebnis an – am Donnerstag wurde auswärts gegen St. Johnstone die Teilnahme an der Gruppenphase der Conference League fixiert. "Ich finde es gut, dass sie weitergekommen sind, auch wenn sie unser nächster Gegner sind", erklärte Heraf.

Den jüngsten Kräfteverschleiß der Linzer in Schottland wollte der Ried-Coach nicht überbewerten. "Die Meisterschaft ist eine ganz andere Baustelle als der Europacup, auch wenn die Belastung nicht wegzuwischen ist. Das könnte ein kleiner Vorteil für uns sein, aber den müssen wir erst geltend machen."

Das Duell mit dem LASK ist laut Heraf ein Spiel, "in dem wir nichts zu verlieren haben, ähnlich wie gegen Rapid". Bei den Hütteldorfern setzte es in der Vorwoche ein 0:3. "Da haben wir es extrem mutig probiert, haben sie hoch angepresst, haben dann aber drei Tore aus Kontern bekommen. Diesmal dürfen wir die Bälle nicht so leicht verlieren und müssen besser in der Restverteidigung sein", mahnte der Wiener.

LASK mit Personalproblemen

Während Heraf nur Ante Bajic vorgeben muss, sind die Personalprobleme beim LASK größer. Lukas Grgic, Andreas Gruber, Tobias Lawal und Christoph Monschein fallen definitiv aus. James Holland, Alexander Schmidt und Philipp Wiesinger sind fraglich.

Dennoch zeigte sich Trainer Dominik Thalhammer optimistisch. "Wir kehren mit einem großen Motivationsschub aus Schottland heim und brennen schon auf das Derby. Es wird wie schon am Donnerstag viel Kampfgeist und Überzeugung brauchen, um den Sieg einzufahren. Jeder von uns muss an sein Limit gehen – dann können wir unseren Fans auch im Derby einen Sieg schenken." Der LASK liegt nach fünf Runden als Sechster einen Punkt und einen Rang hinter Ried. (APA, red, 27.8.2021)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen zur 6. Fußball-Bundesliga-Runde am Sonntag (alle Spiele live auf Sky und Beginn 17.00 Uhr):

FC Admira – SK Sturm Graz (Maria Enzersdorf, BSFZ-Arena, SR Muckenhammer). Saisonergebnisse 2020/21: 0:3 (a), 0:0 (h)

Admira: Leitner – Zwierschitz, Aiwu, Malicsek, Lukacevic – S. Auer – Brugger, Kerschbaum, Kronberger, – Mustapha, Starkl

Ersatz: Hadzikic – Patrick, Vorsager, Ostrozolek, Ganda, Babuscu

Es fehlen: Bauer (gesperrt), Datkovic (muskuläre Probleme), Hausjell (Schulterverletzung), Elmkies (Oberschenkel), Ristanic (Leiste)

Sturm: Siebenhandl – Gazibegovic, Affengruber, Wüthrich, Dante – Gorenc Stankovic – Hierländer, Ljubic, Kiteishvili – Yeboah, Jantscher

Ersatz: Schützenauer – Jäger, Geyrhofer, Kuen, Niangbo, Prass, Sarkaria

Es fehlen: Ingolitsch (rekonvaleszent), F. Mwepu (Trainingsrückstand), Trummer (muskuläre Probleme)

* * *

SV Ried – LASK (Ried, josko Arena, SR Ciochirca). Saisonergebnisse 2020/21: 0:3 (a), 0:3 (h)

Ried: Sahin-Radlinger – Reiner, Jovicic, Plavotic – Wießmeier, Ziegl, Stosic, Lercher – S. Nutz – Mikic, Pomer

Ersatz: Haas – Satin, Valdir, Offenbacher, Meisl, Chabbi

Es fehlt: Bajic (Muskelfaserriss)

LASK: Schlager – Maresic, Andrade, Filipovic – Flecker, Hong, Michorl, Renner – Goiginger, Nakamura, Karamoko

Ersatz: Gebauer – Wiesinger, Holland, Balic, Potzmann, Radulovic, Boller, Raguz, Schmidt

Es fehlen: Grgic (Schulterverletzung), Gruber (Kreuzbandriss), Lawal (Reha nach Knie-OP), Monschein (Muskelverletzung im Oberschenkel)

Fraglich: Holland, Schmidt (beide Muskelprobleme), Wiesinger (Adduktoren)