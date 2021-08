Franzose Sprang in chaotischem Finish für seinen Chef Jakobsen ein – Keine Veränderungen in Gesamtwertung

Florian Senechal (li) profitierte von einem Patschen am Rad von Jakobsen. Foto: EPA/MANUEL BRUQUE

Villanueva de la Serena – Der Sieger der 13. Vuelta-Etappe heißt überraschend Florian Senechal. Der 28-jährige Franzose sprang am Freitag nach einem chaotischen Finale für seinen verhinderten Sprintkapitän Fabio Jakobsen in die Bresche. Senechal sollte eigentlich den Sprint für den Niederländer vorbereiten, dieser musste nach einem Defekt auf dem vorletzten Kilometer aber abreißen lassen. Felix Großschartner belegte nach 203,7 km von Belmez nach Villanueva de la Serena elf Sekunden zurück Rang 18.

Der Sprint verlief kurios. Senechal setzte sich knapp gegen seinen letzten verbliebenen Kontrahenten, den Italiener Matteo Trentin, durch. "Wir haben alles perfekt für Fabio vorbereitet, dann hat er einen Patschen. Mein erster Sieg bei einer großen Rundfahrt, das ist verrückt", sagte der Deceuninck-Profi. Lediglich Senechal und Trentin kamen zeitgleich an. Dahinter trafen mit jeweils wenigen Sekunden Rückstand weitere Fahrer einzeln oder in kleineren Gruppen im Ziel ein.

Favoriten im Hauptfeld

Im Hauptfeld mit Großschartner befanden sich auch alle Favoriten in der Gesamtwertung. Im Klassement gab es daher keine Veränderungen. Spitzenreiter ist weiterhin der Norweger Odd Christian Eiking. Der Vorsprung des Norwegers auf den zweitklassierten Franzosen Guillaume Martin beträgt unverändert 58 Sekunden. Topfavorit und Titelverteidiger Primoz Roglic aus Slowenien liegt als Dritter nach wie vor 1:56 Minuten zurück, der Oberösterreicher Großschartner als Zehnter 5:38 Minuten.

Am Samstag sind bei der 76. Auflage der Spanien-Rundfahrt wieder die Anwärter auf den Gesamtsieg gefragt. Am Ende des 165,7 Kilometer langen Teilstücks von Don Benito nach Pico Villuercas wartet ein 14,4 Kilometer langer Schlussanstieg mit durchschnittlich 6,3 Prozent Steigung. Die dritte große Landesrundfahrt des Jahres endet am 5. September mit einem Einzelzeitfahren in Santiago de Compostela. (APA/sda, 27.8.2021)

Ergebnisse der 76. Spanien-Radrundfahrt (Vuelta a Espana) vom Freitag:

13. Etappe, Belmez – Villanueva de la Serena (203,7 km): 1. Florian Senechal (FRA) Deceuninck 4:58:23 Std. – 2. Matteo Trentin (ITA) UAE Emirates, gl. Zeit – 3. Alberto Dainese (ITA) DSM + 0:02 Min. – 4. Luka Mezgec (SLO) BikeExchange + 0:03 – 5. Stan de Wulf (BEL) AG2R – 6. Piet Allegaert (BEL) Cofidis, beide gl. Zeit. Weiter: 18. Felix Großschartner (AUT) Bora +0:11 – 71. Patrick Gamper (AUT) Bora +0:45. Nicht gestartet: Tobias Bayer (AUT) Alpecin

Gesamtwertung: 1. Odd Christian Eiking (NOR) Intermarche 50:31:52 Std. – 2. Guillaume Martin (FRA) Cofidis +0:58 Min. – 3. Primoz Roglic (SLO) Jumbo +1:56 – 4. Enric Mas (ESP) Movistar +2:31 – 5. Miguel Angel Lopez (COL) Movistar +3:28 – 6. Jack Haig (AUS) Bahrain +3:55. Weiter: 10. Großschartner +5:38 – 117. Gamper +1:55:00 Std.