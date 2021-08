Die türkisen Delegierten bekamen am Samstagmittag einen lautstarken Empfang. Hupende Bauern fuhren mit ihren Traktoren die Straße vor dem Veranstaltungszentrum in St. Pölten auf und ab, um ihren Unmut über die geplante Traisentalschnellstraße S34 kundzutun. "Feldhamster und Biene schützen, Fahrrad und Schiene nützen" war etwa auf Plakaten zu lesen. Die rund 50 Aktivistinnen und Aktivisten empören sich darüber, dass mehr als hundert Hektar Wald und Felder für den Bau der Straße versiegelt werden sollen. Da werde ein Transitstraße gebaut ohne Rücksicht auf die gerne vollmundig verkündeten Klimaziele, sagt eine Demonstrierende von der Berg- und Naturwacht. Besonders unehrlich sei hier die St.Pöltner ÖVP, die trotz gegenteilige Versprechen im Gemeinderat für die S34 gestimmt habe.

Daneben hat sich der Verein gegen Tierfabriken (VGT) positioniert, um die lasche Tierschutzpolitik anzuprangern: "ÖVP, wann kommt endlich das Vollspaltenbodenverbot?"

Stimmung vor Inhalt



Die mehr als tausend Delegierten trudelten derweil im großen Parteitags-Zelt ein, um sich auf die Rede und Wahl von Parteichef Sebastian Kurz einzustimmen. Die Mehrheit ist männlich und trägt Anzug, als beliebteste Speise am Buffet entpuppen sich Frankfurter mit Senf. Auch Schnitzel gehen gut weg, die vegetarischen Wraps werden werden in ihrem Korb hingegen nicht so recht weniger.

Erkundigt man sich bei den Funktionären über ihre Erwartungshaltung an den Parteitag, so ist einhellig von einer "guten Stimmung" die Rede. Von programmatisch wichtigen Anträgen oder gar inhaltlichen Debatten spricht niemand. Ex-ÖVP-Präsidentschaftskandidat Andreas Khol sagt etwa: "Die Anträge habe ich mir nicht angeschaut, ich hoffe eine spannende Rede von Sebastian Kurz". Der Tiroler ÖVP-Abgeordnete und Seilbahnsprecher Franz Hörl rechnet mit einem "überwältigenden Ergebnis" bei der Obmann-Wiederwahl von Kurz. An der jetzigen innenpolitischen Debatte stört Hörl, dass – anstatt etwa über Wirtschaft und Tourismus – zu viel über Themen geredet werde, die "die Menschen nicht bewegen". Die Situation in Afghanistan sei tragisch, Finanzhilfen auch sinnvoll, aber "was will man tun wenn die stärkste westliche Militärmacht gescheitert ist?" Es gebe dort "jetzt sicher viele arme Menschen, aber die gibt's in Afrika auch."

Euphorischer Eppinger

Viele Funktionäre freuen sich merklich, sich nach anderthalb Jahren Pandemie wieder bei einem großen Event zu sehen. Die 3G-Regel wird streng kontrolliert, Abstands- oder Maskenpflicht gibt es nicht. Gespräche zu führen ist dennoch schwer, das liegt vorwiegend an Peter L. Eppingers ostentativ euphorischer Dauerbeschallung des Publikums. "Ich freu mich narrisch" tönt der Ex-Radiomoderator durchaus glaubwürdig ins Mikrofon. Kurz vor 13 Uhr nahm dann auch der Kanzler sein erstes Bad in der Menge.

Danach begann das offizielle Programm des Parteitags mit dem Abspielen der Bundeshymne. Als erster Redner trat der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter auf die Bühne. Er pries die Machtübernahme von Sebastian Kurz beim Parteitag vor vier Jahren, 2017. Damals habe die Volkspartei die Zeichen der Zeit erkannt und im Gefolge Wahl um Wahl gewonnen. Vo Wesen her sei Kurz "ein zacher Bursch", das habe sich bei einer gemeinsamen Wandertour herauskristallisiert, berichtete Platter. Der Tiroler Landeschef klagte – wie auch zahlreiche Ex-Granden von Wolfgang Schüssel bis Michael Spindelegger in einem zugespielten Video – dass die "Vereinigte Opposition" den Kanzler mit allen Mitteln aus dem Amt jagen wolle.

"Alle gegen uns"

Klubobmann August Wöginger legte in seiner gewohnt scharfen, aber auch launigen Rede nach: "Seit vier Jahren ist es dasselbe. Alle gegen uns, alle gegen die Volkspartei." Mit den Grünen sei es in der Koalition nicht immer leicht, er sei auch "nächtelang mit der Maurer zusammengesessen." Doch man habe immer Lösungen gefunden. Beim Klimaschutz will Wöginger auf den Hausverstand setzten: "Der Pendler braucht das Auto, der Bauer den Traktor und der Unternehmer den Lastwagen, sonst funktioniert's nicht."

