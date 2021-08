Eine Umwandlung in eine klassische Währung plant er künftig nicht. Ein Bankkonto hat er gar nicht. Foto: Screenshot/Opensea.io

"Weird Whales" heißt die NFT-Sammlung, mit der der 12-jährige Londoner Programmierer Benyamin Ahmed gerade ein Vermögen aufzubauen scheint. Obwohl er mit seinen digitalen Kunstwerke erst letzten Monat startete, soll er am Weg sein, bereits 400.000 Dollar einzunehmen, berichtet "Cnet".

Inspiriert von seinem Vater, begann er mit dem Programmieren bereits im Alter von fünf Jahren. Anfang des Jahres begann Ahmed dann, sich für Non-Fungible Tokens zu interessieren. Diese stellen eine Art digitale, nicht zerstörbare Signatur dar, die mittels der Blockchain verschlüsselt ist. Ein Kunstwerk kann somit klar einer Person zugewiesen werden und wird dadurch fälschungssicher. NFTs werden in der Kryptowährung Ethereum gehandelt.

Hunderttausende Dollar

Seine erste eigene Sammlung namens "Minecraft Yee Haa" veröffentlichte er im Frühsommer, sowohl Code als auch Design stammen von ihm. Obwohl sie nicht sofort auf Interesse zu stoßen schien, begann er mit der Arbeit an den Weird Whales. Diese bestehen aus 3350 unterschiedlich gestalteten Walen in Pixelart.

Nach Veröffentlichung vergangenen Juli dauerte es offenbar nur neun Stunden, bis die Sammlung ausverkauft – und der junge Programmierer 80 Ether reicher war. Seinen Profit hat er bisher in Ether gehalten, gemessen an aktuellen Kursen besitzt er derzeit allerdings 255.000 US-Dollar. Mit Wiederverkäufen – für die er eine Provision von 2,5 Prozent erhält – verdiente er weitere 350.000 Dollar. Mit Ende des Monats, sagt er, soll seine Kryptowallet mehr als 400.000 Dollar wert sein. Eine Umwandlung in eine klassische Währung plant er auch künftig nicht. Ein Bankkonto hat er laut "CNBC" gar nicht. (red, 28.8.2021)