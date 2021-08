Baumgartlinger muss passen. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Wien – Julian Baumgartlinger wird dem Fußball-Nationalteam in den kommenden Länderspielen der WM-Qualifikation nicht zur Verfügung stehen. Wie der Verband am Samstag mitteilte, laboriert der ÖFB-Kapitän an Knieproblemen und konnte zuletzt nicht in vollem Umfang trainieren. Der Salzburger kam bei Bayer Leverkusen bisher nur zu Kurzeinsätzen, im Kader für das Bundesliga-Spiel gegen Augsburg am Samstag fehlt er. Teamchef Franco Foda entscheidet am Wochenende über eine Nachnominierung.

Neben Baumgartlinger fehlen im 25-Mann-Kader auch Stefan Lainer und Sasa Kalajdzic verletzungsbedingt. Der Verteidiger in Diensten von Borussia Mönchengladbach hat einen Knöchelbruch erlittenen, der Stuttgart-Stürmer leidet an einer schweren Schulterverletzung.

Das ÖFB-Team trifft auf die Republik Moldau (Mittwoch, 1. September, Chisinau), Israel (Samstag, 4. September, Haifa) und Schottland (Dienstag, 7. September, Wien) und steht in Gruppe F mit vier Punkten auf dem vierten Rang. Dänemark führt die Tabelle mit neun Zählern an, Schottland rangiert mit fünf Punkten auf Platz zwei. (APA, 28.8.2021)