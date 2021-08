Erst kürzlich gab es Berichte, dass der Entwickler an einem Battle-Royale-Ableger gearbeitet haben könnte. Foto: Sony

Das Entwicklerstudio hinter dem erfolgreichen Playstation-Exklusivtitel The Last of Us – also Naughty Dog – arbeitet derzeit an einem alleinstehenden Multiplayertitel. Das verraten aktuelle Jobausschreibungen, die das Unternehmen auch auf Twitter veröffentlichte. Unter anderem wird im Bereich Game-Design, Programmierung, User Interface und Visual Effects gesucht.

Das im Tweet eingebettete Bild wird mit einem Screenshot aus The Last of Us: Part II hinterlegt. Im ersten Moment suggeriert das einen Zusammenhang mit dem derzeit in Entwicklung befindlichen Multiplayer-Game, darüber ist derzeit aber nichts bekannt.

Hinweise im Quellcode

Wie "Playfront" berichtet, gab es zudem erst vor wenigen Tagen Berichte darüber, dass Naughty Dog möglicherweise an einem Battle-Royale-Ableger des Spiels arbeiten könnte oder in der Vergangenheit hat. Hinweise darauf wurden unter anderem im Quellcode des Spiels gefunden. Einen Mehrspielermodus enthielten bisher der erste Teil von The Last of Us und Uncharted. (red, 28.8.2021)