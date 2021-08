Louis Schaub traf nach Assist von Florian Kainz. Foto: imago images/RHR-Foto

Köln – In der deutschen Fußball-Bundesliga hat es am Samstag drei österreichische "Joker"-Tore gegeben. Louis Schaub beim 2:1 von Köln gegen Bochum, Patrick Wimmer beim 1:1 von Arminia Bielefeld gegen Frankfurt und Kevin Stöger beim 3:0 von Mainz gegen Fürth trafen jeweils kurz nach ihrer Einwechslung. Wimmer sorgte mit dem Tor bei seinem Debüt dafür, dass Oliver Glasner nach vier Pflichtspielen noch immer auf seinen ersten Sieg auf der Eintracht-Trainerbank warten muss.

Der VfB Stuttgart bezog gegen den SC Freiburg eine 2:3-Heimniederlage. Bayer Leverkusen setzte sich in Augsburg 4:1 durch.

Köln arbeitet

Die Kölner kämpften gegen Bochum lange vergeblich um den erlösenden Führungstreffer, ehe Schaub in der 82. Minute, vier Minuten nach seiner Einwechslung für Dejan Ljubicic, seinen großen Auftritt hatte. Der Mittelfeldmann verwertete eine Maßflanke seines Landsmannes und Ex-Rapid-Kollegen Florian Kainz mit einem Volley. Danach folgten noch Tore von Tim Lemperle (91.) beziehungsweise Simon Zoller (94.).

Geburtstagskind Glasner muss warten

Die Frankfurter schienen in Bielefeld dank eines Treffers von Jens Petter Hauge (22.) die Oberhand zu behalten. Dann aber kam in der 81. Minute der Ex-Austrianer Wimmer zu seinem Debüt und sorgte fünf Minuten später mit einem Distanzschuss für das 1:1. Oliver Glasner blieb auch an seinem 47. Geburtstag der erste Erfolg mit der Eintracht verwehrt.

Bei beiden Teams fungierten Österreicher als Kapitäne – Manuel Prietl bei den Hausherren und Martin Hinteregger bei der Eintracht spielten durch. Die Frankfurter traten ohne Filip Kostic an, der nicht zum Abschlusstraining erschienen war und offenbar einen Wechsel zu Lazio Rom erzwingen will.

Mainz souverän

Mainz kam gegen Fürth zu einem ungefährdeten 3:0-Erfolg, Anderson Lucoqui (15.) und Adam Szalai (18.) sorgten schnell für klare Verhältnisse, ehe Stöger in der 92. Minute, drei Minuten nach seinem Eintausch, erfolgreich war. Die mustergültige Vorarbeit hatte der ebenfalls eingewechselte, von seiner Corona-Erkrankung genesene Karim Onisiwo geliefert.

Stuttgart verliert nach spektakulärer Halbzeit

Ohne den verletzten Sasa Kalajdzic setzte es für Stuttgart die zweite Niederlage im dritten Liga-Saisonmatch. Die Schwaben kämpften sich gegen Freiburg nach einem 0:3-Rückstand durch Jeong Woo-Yeong (3., 9.) und Lucas Höler (28.) zwar dank Konstantinos Mavropanos (45.) und Hamadi Al Ghaddioui (45.+2) noch auf 2:3 heran, der Ausgleich gelang aber nicht mehr. Bei den Siegern war Philipp Lienhart über die komplette Distanz im Einsatz.

Eigentor-Augsburg

In Augsburg gerieten die Gastgeber durch zwei sehenswerte Eigentore auf die Verliererstraße. Iago lupfte den Ball über den eigenen Goalie (3.), Florian Niederlechner beförderte den Ball per Hechtkopfball ins eigene Netz (14.). Niederlechner ließ die Augsburger noch einmal hoffen (30.), ehe Patrik Schick (75.) und Florian Wirtz (81.) für Leverkusen alles klar machten. Bei Augsburg wurde Michael Gregoritsch in der 75. Minute eingetauscht, bei der Werks-Elf fehlte Julian Baumgartlinger wegen einer Verletzung. (APA, 28.8.2021)

Ergebnisse:

Borussia Dortmund – TSG Hoffenheim 3:2 (0:0)

Hoffenheim: mit Posch, Baumgartner bis 70. (Tor zum 1:1/61.), ohne Grillitsch

VfB Stuttgart – SC Freiburg 2:3 (2:3)

Stuttgart: ohne Kalajdzic (verletzt); Freiburg: mit Lienhart

FSV Mainz 05 – Greuther Fürth 3:0 (2:0)

Mainz: Onisiwo ab 76., Stöger ab 89. (Tor zum 3:0/92.), ohne Nemeth

FC Augsburg – Bayer Leverkusen 1:4 (1:2)

Augsburg: Gregoritsch ab 75.; Leverkusen: ohne Baumgartlinger (verletzt)

Arminia Bielefeld – Eintracht Frankfurt 1:1 (0:1)

Bielefeld: mit Prietl, Wimmer ab 81. (Tor zum 1:1/86.), ohne Schöpf (gesperrt); Frankfurt: mit Hinteregger, Ilsanker Ersatz, Trainer Glasner

1. FC Köln – VfL Bochum 2:1 (0:0)

Köln: Kainz bis 88., Ljubicic bis 78., Schaub ab 78. (Tor zum 1:0/82.)