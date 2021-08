Rapid ging spät in Führung, Austria drehte die Partie dank Cheukoua und Saracevic trotzdem noch

Zweite-Liga-Symbolbild, immer wieder. Foto: GEPA Pictures/HPYBET

Wien – Spitzenreiter Austria Lustenau hat am Samstag in der 2. Fußball-Liga im sechsten Saisonspiel den fünften Sieg eingefahren. Die Vorarlberger gewannen auswärts gegen Rapid II mit 2:1 und liegen nun jeweils vier Punkte vor insgesamt sechs Clubs. Amstetten würde am Sonntag mit einem Sieg bei Wacker Innsbruck den Rückstand auf Lustenau auf drei Zähler verkürzen.

Nicholas Wunsch brachte die Gastgeber in der 70. Minute in Führung, Michael Cheukoua gelang neun Minuten später der Ausgleich für die Vorarlberger, die dank eines späten Treffers von Muhammed-Cham Saracevic (90.) noch über einen vollen Erfolg jubeln durften. (APA, 28.8.2021)