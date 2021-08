Durchgespielt. Foto: CRISTINA QUICLER / AFP

Sevilla – David Alaba hat mit Real Madrid am Samstag in der spanischen Fußball-Meisterschaft einen 1:0-Auswärtssieg über Betis Sevilla gefeiert. Goldtorschütze war Dani Carvajal, der eine Flanke von Karim Benzema volley im langen Eck versenkte (61.). Alaba spielte wie in den vergangenen zwei Partien durch, diesmal allerdings in der Innenverteidigung und nicht als Linksverteidiger.

In einer sehr kämpferisch geprägten ersten Halbzeit handelten sich die Gastgeber vor 22.590 Zuschauern bereits fünf Gelbe Karten ein, eine davon zeigte Schiedsrichter Alejandro Hernandez Betis-Trainer Manuel Pellegrini (45.+2), der an der Seitenlinie kaum zu bremsen war.

Vergebene Chancen

In der 52. Minute hatte Benzema nach einer Flanke von Gareth Bale eine gute Möglichkeit per Kopf, doch Betis-Torhüter Rui Silva wehrte mit einer starken Parade ab. Asensio (73.) verpasste 18 Meter vor dem Tor aus zentraler Position das 2:0 für die Gäste, der Ball ging knapp am Tor vorbei.

Real hält nach drei Runden nun bei sieben Punkten, am Sonntag kann Meister Atletico Madrid wieder an dem Stadtrivalen vorbeiziehen. Die "Colchoneros" spielen gegen den FC Villarreal (22 Uhr).

Punkte für Österreichs Rivalen

Salzburgs Champions-League-Gegner FC Sevilla kam bei Elche nur zu einem 1:1, die in eine Europa-League-Gruppe mit Sturm Graz geloste Real Sociedad schlug Levante 1:0. (APA, sid, red, 28.8.2018)

Ergebnisse vom Samstag:

Celta de Vigo – Athletic Bilbao 0:1 (0:0)

Real Sociedad – Levante 1:0 (1:0)

Elche – FC Sevilla 1:1 (1:1)

Betis Sevilla – Real Madrid 0:1 (0:0)

Real Madrid: mit Alaba