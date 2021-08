"Pragmaticus" startet nach unbestätigten STANDARD-Infos kommende Woche am 1. oder 2. September

Dietrich Mateschitz' nächstes Medienprojekt "Pragmaticus" soll nach STANDARD-Infos kommende Woche am 1. oder 2. September starten.

13 Monate nach dem jähen Ende von Dietrich Mateschitz' Rechercheplattform "Addendum" mehren sich die Gerüchte, wonach der Start des Nachfolgeprojekts unmittelbar bevorstehen könnte. "Pragmaticus" soll nach STANDARD-Infos kommende Woche am 1. oder 2. September starten. Eine Anfrage an das Pressebüro von Red Bull blieb vorerst unbeantwortet.

"Pragmaticus" soll, wie berichtet, online und in Magazinform Erkenntnisse der Wissenschaft für die Allgemeinheit übersetzen und sich dabei den großen geopolitischen und wissenschaftlichen Fragen der Zeit widmen. In die Projektentwicklung involviert war Prinz Michael von und zu Liechtenstein, der mit seiner Geopolitical Intelligence Services AG eine Art Thinktank für Entscheidungsträger betreibt. Weiters an Bord sind nach früheren Infos Christian Ortner, neoliberaler Kolumnist etwa der "Presse".

Beim Ende von "Addendum" im August 2020 verkündete Red Bull, Mateschitz wolle sich in seinen journalistischen Aktivitäten "stärker auf lösungsorientierte Projekte jenseits der politischen Alltagsauseinandersetzungen" konzentrieren. (red, 29.8.2021)