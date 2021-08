Hurrikan Ida soll bitte nicht nach New Orleans kommen – ein Wunsch, der wohl leider nicht erfüllt wird.

Foto: Reuters / Andrees Latif

New Orleans – Das Datum nährt dunkle Erinnerungen: Am 29. August 2005 traf Hurrikan Katrina im US-Bundesstaat Louisiana auf Land. Der Sturm verursachte massive Schäden, 80 Prozent des Stadtgebietes von New Orleans standen teils mehr als sieben Meter unter Wasser; mehr als 1800 Menschen wurden getötet; der Schaden ging in die dutzenden Dollarmilliarden.

Am 29. August 2021, nach mitteleuropäischer Zeit in der Nacht auf Montag, sollte erneut ein Hurrikan mit katastrophalem Potenzial auf New Orleans treffen. Ida, der in den Vortagen schon auf Kuba Schäden angerichtet hatte, war am Nachmittag auf Stärke vier hinaufgestuft worden. Dass der Sturm sich über dem Golf noch auf Stufe fünf verstärken könnte, hielten Expertinnen und Experten für möglich. An der Küste von Louisiana wurde eilig Evakuierungen angeordnet.

Keine vollständige Evakuierung

Allerdings konnte nicht mehr alles, was sinnvoll schiene, auch umgesetzt werden. Weil der Sturm so schnell an Kraft gewonnen hatte, wurde keine vollständige Evakuierung des Stadtgebietes von New Orleans angeordnet, sondern nur noch jener Gebiete, die außerhalb der Dämme liegen. Diese sollen das Zentrum eigentlich vor Überflutungen schützen, waren 2004 aber von den Wassermassen überspült worden. Seither wurden sie erneuert, Ida werde ein Härtetest sein, hieß es. Dass sie eigentlich lieber die ganze Stadt evakuiert hätte, daran ließ Bürgermeisterin LaToya Cantrell bei ihren Äußerungen vor Eintreffen der Wind- und Wassermassen wenig Zweifel.

Spitäler voll

Nicht evakuiert wurden zudem die Spitäler im gefährdeten Gebiet. Gouverneur John Bel Edwards sagte, dies sei wegen der hohen Zahl an Corona-Patientinnen und -Patienten nicht möglich. Es gebe in Louisiana und den angrenzenden Bundesstaaten keine ausreichenden Spitalskapazitäten, um diese Menschen aufzunehmen. 2450 Personen müssen derzeit in dem Bundesstaat stationär behandelt werden, der etwa halb so viele Einwohner wie Österreich (421 Spitalsaufnahmen) hat.

Dafür, dass wenigstens die befürchteten weitreichenden Stromausfälle die Arbeit in den Spitälern nicht zum Erliegen bringen, sollen 10.000 mobilisierte Arbeiterinnen und Arbeiter sorgen. US-Präsident Joe Biden hat zusätzlich 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Katastrophenbehörde Fema aktiviert, sie bringen 1,6 Millionen Liter Trinkwasser und eine Million Mahlzeiten in das Gebiet. (red, 30.8.2021)