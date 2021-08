Günter Traxlers Blattsalat, Verena Altenberger dreht mit Schwester, Pressefreiheit in Afghanistan, Weihnachten ohne Helene Fischer, Tatort in der ARD, Switchlist

Hier sind die Mediennews vom Sonntag:

Quietsch! Freu! Trööööt! Das "Micky Maus Magazin" feiert 70. Geburtstag Deutschsprachige Ausgabe der US-Comics erschien am 29. August 1951 zum ersten Mal. Wesentlichen Anteil an der Erfolgsgeschichte hat Übersetzerin Erika Fuchs

Serienvorschau Im Herbst kommt die große Horrorshow Viel Horror, Schrecken, Dystopie warten in den nächsten Wochen aufs Serienpublikum. Vorschau auf einen Herbst wie damals

TV-Tagebuch Schimpfen zwischen Kreta und Istanbul: ORF-Doku über Quellenstraße Ed Moschitz' Doku zeigt "das bunte Herz von Favoriten" – am Sonntag um 22.15 Uhr auf ORF2

Günter Traxlers Blattsalat Im Gebärfreudentaumel: "Krone" verfiel in publizistisches Kindbettfieber Was Fertilität im Amt betrifft, stellt die gegenwärtige Regierung alle vorherigen in den Schatten

Dreharbeiten Altenberger dreht mit Schwester TV-Film "Gesicht der Erinnerung" Salzburger Buhlschaft steht gemeinsam mit Judith Altenberger vor der Kamera

Taliban Preisgekrönter Fotograf: Pressefreiheit in Afghanistan massiv bedroht Pulitzer-Preisträger Massoud Hossaini befürchtet "nordkoreanische" Bedingungen

Rassismus Nach Anfeindungen: Russische Firma löschte Werbung mit Schwarzem Daraufhin erneut Kritik: "Herzlich Willkommen im Mittelalter"

Kein "Atemlos" Keine "Helene Fischer Show" dieses Jahr – aber Film zum neuen Album "Aufgrund der nach wie vor geltenden Beschränkungen für solch große Publikumsveranstaltungen" – Musikfilm am 16. Oktober im TV

"Tatort"-Kritik Aller Anfang ist schwer: "Tatort"-Saisonstart mit einem Fall aus Frankfurt Irgendwie will das diese Folge ein bisschen schräg sein, andererseits möchte er das schwierige Vater-Sohn-Verhältnis thematisieren – Das ergibt nicht Fisch, nicht Fleisch

Switchlist Die Macht der Kränkung, Die Quellenstraße, The Iceman: TV-Tipps für Sonntag Sabrina, The Social Network, Misshandelt und umerzogen – Kanadas First Nations – Mit Radiotipps

Die Etat-Redaktion wünscht spannende Lektüre und einen angenehmen Abend!