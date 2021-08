0:1-Niederlage in London gegen Tottenham – Spurs führen Tabelle mit Punktemaximum an

In dieser Galerie: 2 Bilder Daniel Bachmann bei der Arbeit. Foto: Reuters/Matthew Childs Nach dem Freistoß von Son Heung-Min musste Bachmann hinter sich greifen. Foto: AFP/GLYN KIRK

London – Österreichs Fußball-Teamtorhüter Daniel Bachmann hat am Sonntag mit Watford FC die zweite Saisonniederlage in der englischen Premier League einstecken müssen. Der Aufsteiger verlor in London gegen Tottenham Hotspur mit 0:1 (0:1). Der Südkoreaner Son Heung-min bezwang Bachmann mit einem Freistoß kurz vor der Pause (42.).

Tottenham führt die Tabelle nach drei Runden mit dem Punktemaximum von neun Zählern an. Der neue Coach Nuno Espirito Santo ist erst der zweite Tottenham-Trainer nach Arthur Rowe 1949, der seine ersten drei Ligaspiele gewinnen konnte. (APA, 29.8.2021)