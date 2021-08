Yasuko (Yoshiko Tanaka) auf dem Weg nach Hiroshima in "Schwarzer Regen", 22.10 Uhr, Arte. Foto: Imamura Productions

19.40 REPORTAGE

Re: Für immer jung! – Omas und Opas gründen ihr eigenes Radio Pensionistinnen und Pensionisten aus Grünheide, das liegt rund 50 Kilometer östlich von Berlin, haben eine eigene Radiostation mit dem Namen Radio Ginseng gegründet und finden sich in einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten wieder. Bis 20.10, Arte

20.15 ROYAL

Beruf: Königin – Máxima von den Niederlanden Máxima hat es seit dem Amtsantritt ihres Mannes im Jahr 2013 zu einer Galionsfigur der niederländischen Monarchie gebracht. Und sie ist Sonderbeauftragte der Vereinten Nationen für finanzielle Inklusion und Entwicklung. Um 21.05 Uhr folgt die Doku Kronprinzessin und Superstar –Kronprinzessin Victoria von Schweden, um 21.55 Uhr Traumfabrik Königshaus Dänemark –Dieheimliche Königin. Bis 23.20, ORF 3

20.15 NATUR

Wildes Neuseeland (1/3) Berge, Gletscher und die weiten Ebenen Neuseelands erinnern an Nordamerika oder Europa. Aber die Tier- und Pflanzenwelt der Inseln ist eine andere und manchmal auch skurril. Da brüten etwa Pinguine im Wald oder sind Urzeitechsen im Unterholz auf der Jagd nach ihrem eigenen Nachwuchs. Bis 21.00, 3sat

20.15 DOKUMENTATION

Merkel-Jahre Der Film von Rainald Becker und Thomas Schneider und die zugehörige Serie für die ARD-Mediathek zeigen die Zeit der Kanzlerschaft Angela Merkels, reichen also von der Bundestagswahl 2005 bis zum Sendetermin. Erzählt wird Merkels Amtszeit nicht in streng chronologischer Reihenfolge, sondern entlang großer thematischer Linien und historischer Wegmarken, die sich durch diese 16 Jahre ziehen. Bis 21.15, ARD

21.05INTERVIEW

ORF-Sommergespräch Heute stellt Lou Lorenz-Dittlbacher ihre Fragen SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Im Anschluss ab 22.30 Uhr analysiert Ingrid Thurnher gemeinsam mit Gästen im Sommer(nach)gespräch auf ORF 3. Bis 23.20, ORF 2 und ORF 3

22.10 HIROSHIMA

Schwarzer Regen (JAP 1989, Shohei Imamura)

Ein japanisches Dorf in der Nähe Hiroshimas im Jahre 1950: Der Schock des Atombombenabwurfs sitzt auch Jahre nach der Katastrophe tief. Ein alter Mann versucht, seine Nichte zu verheiraten, die als Strahlenopfer gilt und darum gemieden wird. Trotz ärztlichen Gesundheitszeugnisses ist niemand bereit, Yasuko zu heiraten. Preisgekrönter Antikriegsfilm. Bis 0.10, Arte

22.30 DOKUMENTATIONEN

Wildes Wien – die 60er- & 70er-Jahre In ihrer Doku erzählt Alexandra Venier von Etablissements, in denen Politiker – damals ausschließlich männliche – von der Presse unbehelligt nicht nur reden konnten. Sie erzählt von Bandenkriegen im Unterweltmilieu und von Rotlichtrivalitäten. Zu Wort kommen etwa André Heller, Teddy Podgorski, Peter Weibel. Ab 23.20 Uhr folgt die Doku Wiener Zeitgeist – Aufbruch in die 80er. Bis 0.05, ORF 2