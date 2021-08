Die nächste riesige Welle soll kommen, ist im Anrollen, ist schon da. Foto: Imago

Ein Tag am Strand. Nachmittags gibt es eine Sturmwarnung. Der Wetterbericht ist durchaus eindeutig. Die nächste riesige Welle soll kommen, ist im Anrollen, ist schon da. Der Bademeister brüllt sich die Seele aus dem Leib, dass die Menschen jetzt aus dem Wasser raus sollten, zu ihrer eigenen Sicherheit.

Ein Teil der Badegäste hat wie empfohlen einen Schwimmkurs besucht, ein anderer Teil glaubt nicht an Ertrinken und hat ihn verweigert. Manche misstrauen auch dem Wetterbericht. Er soll dazu animieren, Herbstkleidung zu erwerben, und ist nur ein mieser Trick der Herbstjackenlobby. Ein paar haben den Kurs zwar belegt, sind aber aufgrund unterschiedlicher Gegebenheiten immer noch nicht in der Lage, sich sicher über Wasser zu halten. Manche dürfen den Kurs nicht machen, weil ihr Status quo es nicht erlaubt. Am Strand sein mit all den anderen möchten sie natürlich dennoch, sind vorsichtiger und bleiben im seichten Wasser.

Die Kleinen sind noch zu jung. Sie haben weder Schwimmreifen noch eine sichere Eingrenzung an ihrem Badeplatz erhalten.

Während es also die Ersten erwischt und aufs offene Meer hinausspült, stehen immer noch viele lachend im Wasser herum, erschweren anderen den Weg hinaus und machen sich über den zunehmend verzweifelten Bademeister lustig, der bestimmt mit der Herbstjackenlobby unter einer miesen Decke steckt. Bis die nächste Welle kommt. Absurd? Absurd. (Julya Rabinowich, 30.8.2021)