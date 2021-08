Hier geht es zum Corona-Livebericht



[Wahlen in Deutschland] So verlief das erste TV-Triell.

[International] US-Luftangriff auf mutmaßliche IS-Terroristen in Kabul.

Hurrikan "Ida" erreicht die US-Golfküste.

[Pandemie] Steigende Infektionszahlen und Impfappell des Bundespräsidenten.

Studium an der Uni im Herbst nur für Geimpfte?

[Inland] Der Fokus des Parteitags lag auf der Huldigung von Obmann Sebastian Kurz. Er wurde mit 99 Prozent wiedergewählt. Der Leitantrag birgt neue inhaltliche Aspekte, wurde aber nicht debattiert.

[Klimakrise] Fürs Klima auf Fleisch und Fliegen verzichtet? Schön, aber die großen Schritte muss die Politik setzen, sagen Aktivistin Rogenhofer und Klimaökonom Wagner.

[Panorama] Der Heimopferskandal ist eines der größten Verbrechen der Zweiten Republik. Doch die Aufarbeitung geht schleppend voran. Noch heute kämpfen viele Opfer um Entschädigung.

[Lifestyle] Die Suche nach der perfekten Palatschinke.

[Web] Galaxy Watch 4 Classic im Test: Die beste Android-Smartwatch – aber nur für Samsung-Nutzer.

[Wetter] Tiefdruckeinfluss im Alpenraum sorgt auch zum Start in die neue Arbeitswoche für feuchtes und kühles Wetter. Auch im Osten und Südosten schließen sich im Laufe des Vormittags letzte Wolkenlücken. In der Folge muss in allen Landesteilen mit Regen oder mit Regenschauern gerechnet werden. Bis 21 Grad.

[Zum Tag] Heute ist Welttag der Verschwundenen: Wie zerrissene Familien wiedervereint werden.