Trotz der Wiederaufnahme der Gespräche kommt es regelmäßig zu Protestaktionen. Hier zu sehen im Gazastreifen. Foto: EPA / MOHAMMED SABER

Jerusalem – Im Nahost-Konflikt ist es zum ersten Spitzentreffen zwischen dem palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas und dem israelischen Verteidigungsminister Benny Gantz gekommen. "Sie sprachen auch über die Gestaltung der Sicherheits- und Wirtschaftslage im Westjordanland und im Gazastreifen", hieß es in der Erklärung von Gantz' Büro am Sonntag zu dem Treffen in Ramallah im Westjordanland.

Gespräch umfasste "alle Aspekte"

Gantz habe Abbas zugesichert, dass Israel Maßnahmen zur Stärkung der palästinensischen Wirtschaft ergreifen werde. Das Gespräch habe "alle Aspekte" der palästinensisch-israelischen Beziehungen umfasst, teilte ein Vertreter der Fatah-Organisation des Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde mit.

Abbas' Fatah-Bewegung ist die Erzrivalin der Hamas. Die Hamas kontrolliert den Gazastreifen, die Fatah das Westjordanland. Die direkten Gespräche zwischen Israel und der Palästinensischen Autonomiebehörde wurden 2014 abgebrochen. (APA, 30.8.2021)