Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Foto: EPA / MATTEO CORNER

Mailand – Der Brand, der am späten Sonntagnachmittag die oberen Etagen eines 16 Stockwerke hohen Gebäudes am südlichen Stadtrand von Mailand zerstört hat, ist immer noch nicht gelöscht. Dies teilte die Feuerwehr mit. Sie bestätigte, dass es weder Todesopfer, noch Vermisste gab. Die etwa 70 Familien, die in dem Gebäude lebten, seien telefonisch kontaktiert worden. Rund 20 Mieter erlitten leichte Rauchvergiftungen. Die Feuerwehr war mit dutzenden Löschzügen im Einsatz.

60 Meter hohes Gebäude

Das zerstörte Gebäude in der Via Antonini am südlichen Stadtrand heißt "Torre dei Moro" und ist 60 Meter hoch. Es besteht aus zwei großen asymmetrischen Segeln, die nach oben ragen. Die Mailänder Staatsanwältin Tiziana Siciliano leitete eine Untersuchung zur Klärung der Ursachen des Brandes ein.

20 Mieter erlitten leichte Rauchvergiftungen. Foto: EPA / PAOLO SALMOIRAGO

"Ich habe einige Feuerwehrleute mit verbrannten Händen gesehen, sie leisten wie immer tolle Arbeit", sagte der Mailänder Bürgermeister Giuseppe Sala. "Wir sahen den Rauch zunächst in den oberen Stockwerken, dann bemerkten wir, dass er auch von unten kam. Wir rannten sofort nach draußen und riefen die Feuerwehr", berichtete ein Zeuge, der sich im Gebäude aufhielt.

Erinnerungen an London

"Wir haben Rauch gerochen und sind sofort geflüchtet", sagte eine Bewohnerin. Eine andere Augenzeugin erzählte, dass Paneele an den Wänden "wie Butter" geschmolzen seien.

Der Vorfall erinnert an den verheerenden Grenfell-Hochhausbrand in London mit 72 Toten. Bei dem Brand am 14. Juni 2017 hatten sich die Flammen in rasendem Tempo über die Außenverkleidung in dem 24-stöckigen Sozialbau ausgebreitet. Ein Kühlschrank hatte damals Feuer gefangen und den Brand ausgelöst.