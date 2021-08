Erst am Samstag ist die Leiche einer Frau in einem Waldstück am Fuße des Untersbergs gefunden worden.

Foto: APA/Fritz Neumüller

Eine Auseinandersetzung in einer Familie in Maishofen im Salzburger Pinzgau hat am Sonntagabend mit zwei Toten geendet. Laut ersten Informationen der Polizei Salzburg starben eine 71-jährige Frau und ihr 81-jähriger Ehemann. Der 51-jährige Sohn der beiden wurde mit Schussverletzungen ins Universitätsklinikum Salzburg gebracht.

Zum Tathergang ist bisher noch nicht viel bekannt. Die Polizei spricht von einer Auseinandersetzung zwischen den drei Familienmitgliedern. Dabei soll die 71-Jährige zu Tode gekommen sein. Der 81-Jährige verstarb auf dem Weg ins Tauernklinikum. Derzeit würden die Ermittlungen zum Tathergang noch laufen, hieß es von der Polizei. Aufgrund noch ausständiger Ermittlungsergebnisse und aus kriminaltaktischen Gründen könnten derzeit keine weiteren Auskünfte erteilt werden. Die Staatsanwaltschaft Salzburg hat die Obduktion der beiden Toten angeordnet.

Obduktion von Frauenleiche



Obduziert wird am Montag in Salzburg auch die Leiche, die am Samstag in einem Waldstück am Fuße des Untersbergs gefunden wurde. Augenscheinlich dürfte es sich um die 44-jährige Bosnierin handeln, die seit Dienstag als vermisst gemeldet wurde. Ein Spaziergänger fand die Leiche der Frau am Samstag in einem Waldstück zwischen Fürstenbrunn und Großgmain. Von ihrem ebenfalls verschwundenen Ex-Ehemann fehlt noch jede Spur. Das Auto des Mannes, ein weißer BMW, wurde rund 90 Kilometer entfernt beim Südportal der Tauernautobahn in Zederhaus im Lungau entdeckt.

Die Polizei ermittelt in dem Fall wegen Mordes. Die Staatsanwaltschaft hat am Sonntag einen Haftbefehl gegen den 47-jährigen Ex-Ehemann erlassen. (Stefanie Ruep, 30.8.2021)