Am 26. September wird in Deutschland gewählt. Der Wahlkampf ist spätestens mit dem Aufeinandertreffen von Armin Laschet (Union), Annalena Baerbock (Grüne) und Olaf Scholz (SPD) beim ersten großen TV-Triell in der heißen Phase angekommen. Ob zur aktuellen Situation in Afghanistan, dem Klimawandel oder der Corona-Krise – an brisanten Themen mangelte es nicht. Auch die Forsa-Umfrage zur Diskussion ließ nicht lange auf sich warten – "Linker Gutmensch" hat diese in einem Posting zusammengefasst:

Wem würden Sie am 26. September Ihre Stimme geben?

Wem trauen Sie die Kanzlerinnen-, die Kanzlerschaft am ehesten zu? Welche Themen werden ausreichend behandelt, was fehlt Ihnen bislang? Diskutieren Sie im Forum! (mawa, 30.8.2021)