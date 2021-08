Thiem vor US Open noch Sechster – Switolina überholte Kenin

Souverän voran: Novak Djokovic. Foto: Reuters/Robert Deutsch-USA TODAY Sports

Die Tennis-Weltranglisten vom 30. August vor Beginn der US Open in New York:

Männer:

1. ( 1) Novak Djokovic (SRB) 11.113 Punkte

2. ( 2) Daniil Medwedew (RUS) 9.980

3. ( 3) Stefanos Tsitsipas (GRE) 8.350

4. ( 4) Alexander Zverev (GER) 8.240

5. ( 5) Rafael Nadal (ESP) 7.815

6. ( 6) Dominic Thiem (AUT) 6.995

7. ( 7) Andrej Rublew (RUS) 6.400

8. ( 8) Matteo Berrettini (ITA) 5.533

9. ( 9) Roger Federer (SUI) 4.125

10. ( 10) Denis Shapovalov (CAN) 3.580

Weiter:

125. (125) Dennis Novak (AUT) 646

140. (140) Jurij Rodionov (AUT) 570

168. (166) Sebastian Ofner (AUT) 439

Race to Turin: 1. Djokovic 7.170 – 2. Tsitsipas 5.380 – 3. Medwedew 4.380. Weiter: Thiem 735

Frauen:

1. ( 1) Ashleigh Barty (AUS) 10.185

2. ( 2) Aryna Sabalenka (BLR) 7.010

3. ( 3) Naomi Osaka (JPN) 6.666

4. ( 4) Karolina Pliskova (CZE) 5.530

5. ( 6) Elina Switolina (UKR) 5.210

6. ( 5) Sofia Kenin (USA) 5.030

7. ( 7) Bianca Andreescu (CAN) 4.537

8. ( 8) Iga Swiatek (POL) 4.461

9. ( 9) Barbora Krejcikova (CZE) 4.273

10. ( 10) Garbine Muguruza (ESP) 4.210

Weiter:

171. (171) Barbara Haas (AUT) 454

198. (198) Julia Grabher (AUT) 381