Die neue Playstation 5 Revision reduziert den Kühlkörper massiv. Foto: Austin Evans

Die Playstation 5 mag weiterhin nur schwer zu bekommen sein, das hindert Sony aber nicht daran an der Hardware zu feilen. So ist seit kurzem eine neue Revision im Umlauf, die vor allem durch ein Merkmal auffällt: Sie ist erheblich leichter – und zwar gleich um 300 Gramm im Vergleich zu bisherigen Modellen. Auf den ersten Blick klingt dies also nach einer positiven Weiterentwicklung – aber eben nur auf den ersten Blick.

Gestrichen

In einem Teardown-Video spürt der Youtuber Austin Evans der Frage nach, wie es zu dieser Gewichtsreduktion kommt, und das Ergebnis ist durchaus überraschend. Sony hat kurzerhand den Kühlkörper der Playstation 5 reduziert – und zwar eben massiv. Die 300 Gramm Unterschied gehen wirklich zur Gänze auf diese eine Entscheidung zurück.

Austin Evans

Wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist, ist unbekannt, immerhin äußert sich Sony öffentlich nicht zu dieser Frage. So wäre durchaus denkbar, dass man bei der ersten Revision den Kühlkörper bewusst überdimensioniert hat, um auf Nummer Sicher zu gehen, und nun nach den bisherigen Erfahrungen etwas zurückfährt. Gleichzeitig ist aber unleugbar, dass die neue PS5-Revision damit deutlich schlechter Wärme abführt. So ist laut Evans die Temperatur auf der Rückseite des Geräts – also hinter dem Lüfter – zwischen drei und fünf Grad wärmer. Ob dies Auswirkungen auf Performance oder Stabilität hat, muss sich allerdings erst zeigen.

Rückbau

Angesichts dessen, dass das Gewicht bei einer ohnehin fix positionierten Spielekonsole nur eine untergeordnete Rolle spielt, kommt Evans zu einem eindeutigen Urteil: Die neue Revision der Playstation 5 sei schlechter als die erste. Vorteile gebe es eigentlich nur für Sony, das damit die Produktionskosten reduzieren kann. Zumal sich die restlichen Änderungen – etwa bei der WLAN-Karte und den Antennen aber auch beim Lüfter und einem etwas verbesserten Stand – sonst in einem minimalen Rahmen halten. (red, 30.08.2021)