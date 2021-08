Werden sich auch beim Pixel 6 nicht anstecken lassen: konventionelle Kopfhörer. Foto: DER STANDARD/Pichler

Es war wohl eine der umstrittensten Änderungen, die Apple vor fünf Jahren bei der Einführung des iPhone 7 vollzog. Die Kopfhörerbuchse, bis dahin im Prinzip Standard bei Smartphones, wurde gestrichen und stattdessen ein Adapterkabel beigelegt. Gleichzeitiges Aufladen und Musikhören, ohne die Umgebung zu beschallen, war nicht mehr möglich. Und wie so oft zogen viele Konkurrenten aus dem Android-Segment nach.

Das Thema beschäftigt auch heute noch so manche Gemüter. Das legt jedenfalls der zweiminütige Videoclip "The Circle Comes Full Circle" nahe, den Google vor kurzem veröffentlicht hat. Im Stile eines von Apples einstigem Chefdesigner Jony Ive narratierten PR-Sports wird darin über den Kreis und seine Vorzüge geschwärmt.

Made by Google

Die Conclusio ist freilich, dass ein Kreis die perfekte Form für eine unverzichtbare Hardwarekomponente ist. Gemeint ist natürlich die besagte 3,5-mm-Klinke. "[Wir] präsentieren den Kopfhöreranschluss am Pixel 5a mit 5G", schließt der Clip ab.

Kein Sinneswandel

So mancher Fan der Buchse dürfte über diese Positionierung und den mehr oder weniger subtilen Seitenhieb auf Apple wohl verzückt sein. Doch zu früh gefreut. Gerade Google hat selbst nämlich auch keine Skrupel, die traditionelle Steckverbindung für Audiowiedergabegeräte aller Art knallhart wegzurationalisieren.

Die Beweislage gegen den Konzern ist dabei eindeutig. Das erste Pixel-Handy von 2016 war noch mit dem Klinkenstecker bestückt, doch schon bei der zweiten Generation im Folgejahr musste man auf ein Adapterkabel zurückgreifen. Das setzte sich bei der "Hauptreihe" bis zum kürzlich eingestellten Pixel 5 fort. Einzig die "Budget"-Modelle – also das Pixel 3a, Pixel 4a, 4a 5G und eben das 5a – boten seitdem die 3,5-mm-Buchse an.

Wer nun denkt, dass die Apple-Parodie einen allgemeinen Sinneswandel bedeutet, irrt. Die Anfang August enthüllten Pixel-5-Nachfolger – Pixel 6 und Pixel 6 Pro – bringen zwar eine Reihe Neuerungen, darunter Googles ersten eigenen Smartphone-Prozessor, mit. Klassische Kopfhörer wird man aber auch bei diesen Handys nicht ohne Zwischenstecker anschließen können. (red, 30.8.2021)