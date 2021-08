Eine Krebserkrankung verändert auch die eigene Körperwahrnehmung. Das Projekt "Feel again" will Frauen helfen, sich in ihrer Haut wieder wohlzufühlen

Hilfe zur Selbsthilfe: In kostenlosen Make-up-Kursen mit anschließendem Fotoshooting lernen krebskranke Frauen, wie sie mit den optischen Veränderungen durch die Krankheit umgehen können. Foto: feelagain/Birgit Machtinger

Wenn mit der Diagnose Krebs eine lebensbedrohliche Krankheit über einen hereinbricht, dann geht es erst einmal nur darum, wieder gesund zu werden. Das erfordert oft sämtliche Kraft und Energie, die man zur Verfügungen hat, alles andere erscheint nebensächlich.

Doch irgendwann besinnt man sich auch wieder auf sich selbst – und stellt fest, dass sich durch Krankheit und Therapie auch die eigene Körperwahrnehmung verändert. "Der Verlust der Haare war eigentlich gar nicht so schlimm, damit hatte ich gerechnet. Aber durch die Chemotherapie sind mir auch Augenbrauen und Wimpern ausgegangen. Dadurch geht ganz viel Kontrast verloren, das verändert das Gesicht sehr", erzählt Sandra Lorenzer. Bei der 38-Jährigen wurde im Herbst 2019 ein bösartiger Tumor in der Brust entdeckt, es folgten 16 Chemotherapien, Operation und Bestrahlungen.

Auch das eigene Bild der Weiblichkeit ist von dieser Veränderung betroffen. Dabei ist es für einen guten Heilungsprozess enorm wichtig, sich auch als Frau wieder in der eigenen Haut wohlzufühlen. Und genau hier setzten Visagistin Catharina Flieger und Fotografin Birgit Machtinger an. Sie bieten mit ihrem Projekt "Feel again" krebskranken Frauen kostenlose Make-up-Kurse mit anschließendem Fotoshooting.

Große optische Veränderung

Sandra Lorenzer hat gleich nach ihrer letzten Chemo im Frühjahr 2020 an einem Kurs teilgenommen: "Da war die optische Veränderung am größten, zusätzlich zum Verlust von Wimpern und Augenbrauen hatte ich auch ein richtig aufgeschwemmtes Cortison-Gesicht. Aber ich habe gemerkt, jetzt geht es wieder bergauf. Und da wollte ich mich auch optisch wieder um mich kümmern."

Sandra Lorenzer hat nach Abschluss ihrer Chemotherapie einen "Feel again"-Kurs besucht. Der Nachmittag hat ihr viel Kraft gegeben und gezeigt, dass sie nicht allein ist in ihrer Situation. Foto: feelagain/Birgit Machtinger

Drei Stunden dauerte der Kurs, an dem Lorenzer teilnahm: "Es war ein richtiges Step-by-step-Programm, Catharina Flieger hat mir auf einer Gesichtsseite gezeigt, wie ich mich schminken kann, die andere Seite habe ich selbst nachgeschminkt. Sie ist dabei auch auf meine Wünsche und Vorstellungen, wie ich mich selbst sehen möchte, eingegangen. Sie hat wirklich gezaubert!"

Wunsch und Ziel der Initiatorinnen ist, dass betroffene Frauen einen Tag lang ihre Sorgen vergessen. Gleichzeitig wollen sie sie dabei unterstützen, ihr Selbstbewusstsein zu stärken und dadurch ihre Lebensqualität zu verbessern. Wichtig ist Flieger in dem Prozess vor allem, dass man sich selbst schminkt: "Nur dann kann man das Make-up auch im Alltag ohne Probleme umsetzen. "Feel again ist ein Herzensprojekt. Ich möchte diese Frauen wieder zum Strahlen, zum Lachen zu bringen. Ihnen zu zeigen, welche Schönheit in ihnen steckt, und sie auf ihrem Weg zu begleiten, erfüllt mich mit großer Dankbarkeit."

Im Anschluss geht es dann vor die Kamera von Birgit Machtinger: "Obwohl ich seit 2018 an Krebs erkrankte Mädchen und Frauen mit meiner Kamera porträtiere, bin ich jedes Mal aufs Neue tief beeindruckt von dem Lebensmut dieser großartigen Frauen. Dieses Strahlen, das sie nach dem Make-up-Kurs im Gesicht haben, mit meiner Kamera einzufangen, bewegt mich."



Catharina Flieger (rechts) zeigt Frauen, wie sie sich natürlich schminken können. Birgit Machtinger fotografiert sie anschließend – alles kostenlos. Foto: feelagain/Birgit Machtinger

Stärkende Gemeinsamkeit

Das kann Sandra Lorenzer nur bestätigen: "Es war ein wunderschöner Nachmittag mit sehr einfühlsamem Input, der mir viel Kraft gegeben hat und das Gefühl, jetzt geht es wirklich wieder bergauf. Es gibt so viel Stärke, wenn man nicht mehr schon auf den ersten Blick krank aussieht. Und es hat auch richtig gut getan, sich mit anderen Frauen in der gleichen Situation auszutauschen. Es ist einfach schön zu sehen, dass man in seiner Situation nicht ganz allein ist."

Mit 3G-Corona-Sicherheitskonzept finden jetzt wieder Kurse statt, die nächsten am 8. und 9. September in Graz. Weitere Termine gibt es in Wien und Eisenstadt. Alle Infos finden sich auf der Homepage. (Pia Kruckenhauser, 30.8.2021)