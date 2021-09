Coronavirus

1.182 Postings

Forscherin zur Impfbereitschaft: "Niederschwellige Angebote reichen nicht"

Forscher der Uni Wien fanden heraus, dass in jenen Regionen am meisten geimpft wird, wo viele Ältere leben. Warum das so ist und wie man die Impfbereitschaft erhöhen kann, erklärt Julia Partheymüller