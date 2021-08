Offenbar wird es kein Apple Car unter Tim Cooks Führung geben. Foto: AFP/Patrick T. Fallon

Seit mittlerweile zehn Jahren steht Tim Cook als CEO an der Spitze Apples und somit einer der weltweit wertvollsten Marken. Es gab immer wieder Spekulationen darüber, wer ihm nachfolgen könnte. Erst im April bestätigte Cook in einem Interview, dass er den Chefsessel in zehn Jahren "wahrscheinlich" nicht mehr bekleiden werde. In der Zwischenzeit will er angeblich "eine weitere große neue Produktkategorie" – und zwar Augmented-Reality- (AR-) oder Virtual-Reality-Brillen (VR-Brillen) – an den Start bringen, behauptet der gut vernetzte Bloomberg-Reporter Mark Gurman in seinem Newsletter "Power On".

Kein Apple Car unter Cook

Die Markteinführung des gerüchteumwobenen Apple Car liege sehr viel weiter in der Zukunft, will er aus Apple-Kreisen erfahren haben. Außerdem wisse Cook, dass die Leitung eines Silicon-Valley-Unternehmens in der Regel die Aufgabe einer jungen Person sei, berichtet "9to5Mac".

Neben den angesprochenen AR- oder VR-Brillen soll offenbar weiterhin eine Mixed-Reality-Brille für 2022 geplant sein. Die Erstgenannten dürften laut Gurman Mitte des Jahrzehnts erscheinen. Cook dürfte ihm zufolge zwischen 2025 und 2028 als CEO abtreten. Cooks aktueller Gehaltsvertrag läuft 2025 aus. (red, 30.8.2021)