Ludwig kritisiert Kurz und fordert strengere Corona-Maßnahmen

Der Kanzler präsentierte am Montag seine Pläne für den Corona-Herbst, Wiens Bürgermeister will noch weiter gehen: Er will etwa eine Ausweitung der Maskenpflicht und Personenobergrenzen bei Events. Anschober fordert eine Rückkehr zur FFP2-Maske