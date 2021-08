Auf den Spuren getarnter Handymasten im Westen der USA machte sich Annette LeMay Burke: "Ursprünglich geschaffen, um die visuelle Verschmutzung zu verringern und sich in die Umgebung einzufügen, sind getarnte Mobilfunktürme zu einer akzeptierten, wenn auch gekünstelten Ästhetik in unseren Nachbarschaften und Landschaften geworden", erklärt sie. "Ich habe mich auf eine Reihe von Autoreisen durch den amerikanischen Westen begeben, um die Vielfalt der Masten zu dokumentieren und der Frage nachzugehen, wie viel Ersatzlandschaft und künstliche Natur wir im Austausch für einen hochwertigen Mobilfunkdienst zu akzeptieren bereit sind." Die Türme böten eine Reihe von kreativen Verstecken. Oft imitieren sie Bäume. Einige Säulen dienen anderen Zwecken wie Fahnenmasten oder ikonografischen Kirchenkreuzen. Im Allgemeinen handelt es sich bei den Türmen nur um Simulakren. Es sind Wassertürme, die kein Wasser fassen, Windmühlen, die keinen Strom liefern, und Bäume, die keinen Sauerstoff liefern. Und doch leisten sie ihren Dienst. Im Mai 2021 veröffentlichte Daylight Books eine Monografie über diese Arbeit mit dem Titel "Fauxliage: Disguised Cell Towers of the American West".