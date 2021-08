Außerdem ein Themenabend zur "Gefahr Social Media", eine Diskussion zur Wahl in Deutschland und Jessica Hausners "Lovely Rita"

Die Afghanin Khatera kämpft um Gerechtigkeit, viele Jahre wurde sie von ihrem Vater missbraucht – "Tausend Mädchen wie ich", 22.35, ORF 2. Foto: ORF / First Hand Films

19.40 REPORTAGE

Re: Magersucht als Wettbewerb – Essstörungen bei Instagram Besonders in den sozialen Netzwerken wird der eigene Körper zum Statussymbol. Reportage über junge Frauen, die in extrem dünnen Influencerinnen die falschen Vorbilder fanden. Bis 20.15, Arte

20.15 THEMENABEND

Der Feind im Kinderzimmer – Gefahr Social Media 62 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Österreich sind unkontrolliert im Netz unterwegs. Welche Gefahren das birgt, zeigt unter anderem ein Selbsttest von Reporterin Claudia Sandler, die sich mit einem Fake-Profil bei einem Smartphone-Spiel für Kinder angemeldet hat und von Pädophilen angeschrieben und bedrängt wurde. Ab 22.15 Uhr diskutiert Corinna Milborn in Pro und Contra mit Influencerin Anna Strigl, Whatchado-Gründer Ali Mahlodji, einer betroffenen Mutter sowie Claudia Plakolm (ÖVP) und Yannick Shetty (Neos). Bis 1.30, Puls 4

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Wildes Baltikum (1–2/2) Das Hinterland im Baltikum ist reich an Wäldern, Mooren und Seen. Die weite, oft unberührte Wildnis gibt vielen Tieren Raum zum Leben. In Estlands Urwäldern leben noch über 350 Braunbären. Von den Moorwäldern geht es im zweiten Teil dann weiter zu den weißen Stränden des Nordens. Bis 22.00, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

Generation 9/11 (1–2/2) 2021 jähren sich die Anschläge des 11. September zum 20. Mal. Die Doku erzählt die Geschichten von sieben jungen Menschen, die an diesem Tag ihre Väter verloren haben, und stellt die Frage, wie ein Ereignis, das sie nicht miterlebt haben, die Welt um sie herum und ihren Blick darauf beeinflusst hat. Bis 22.20, Arte

20.15 WAHL 2021

Wie geht’s, Deutschland? Christian Sievers fragt quer durchs Land: Wie geht es den Menschen, welchen Herausforderungen müssen sie sich stellen, was erwarten sie von der Politik? Bei Sievers diskutieren Jens Spahn (CDU), Olaf Scholz (Kanzlerkandidat der SPD) Robert Habeck (Bündnis 90 / Die Grünen), Christian Lindner (FDP), Alexander Dobrindt (CSU-Spitzenkandidat), Dietmar Bartsch (Spitzenkandidat Die Linke), Alice Weidel (AfD). Bis 21.50, ZDF

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Tausend Mädchen wie ich Die 23-jährige Afghanin Khatera beschuldigte 2014 ihren Vater vor laufender TV-Kamera, sie seit ihrem zehnten Lebensjahr sexuell missbraucht zu haben. Sie bringt den Fall vor Gericht. Filmemacherin Sahra Mani zeigt Khateras Weg im Kampf um Gerechtigkeit und gegen ein mangelhaftes Justizsystem und Korruption. Bis 23.25, ORF2

00.30 AUSSENSEITERIN

Lovely Rita (D/Ö 2001, Jessica Hausner) Die 15-jährige Gymnasiastin Rita hat wegen ihrer sozialen Schwäche keine Freunde, eckt täglich an und stößt bei ihren Eltern nur auf Unverständnis, das sich in Form von Strafen wie Einsperren äußert. Um dem seelischen Schmerz und dem Trott in ihrem Leben zu entrinnen, plant sie eine brutale Verzweiflungstat. Bis 1.45, ORF 1