Der nächste Streik bei der Lokführergewerkschaft GDL wird am Mittwoch beginnen – und bis zum Dienstag kommender Woche andauern

In dieser Galerie: 2 Bilder Zugfahrende müssen sich auf Ausfälle und Verspätungen einstellen. Foto: Oliver Berg Foto: Frank Rupen

Die Lokführergewerkschaft GDL will den Zugverkehr der Deutschen Bahn ab Mittwochnachmittag erneut lahmlegen. Im Personenverkehr soll der dritte Streik am Donnerstag um 2 Uhr nachts beginnen und am Dienstag um 2 Uhr enden. "Das ist eine der längsten Arbeitskampfmaßnahmen, die wir durchführen, und zwar absichtlich", sagte GDL-Chef Claus Weselsky. Ein unbefristeter Streik stehe aber nicht zur Debatte.

Verspätungen und Ausfälle

Der Arbeitskampf wird sich naturgemäß auf die Bahnreisenden auswirken: Diese müssen bei der Deutschen Bahn in diesem Zeitraum mit Zugausfällen und Verspätungen rechnen.

Der Arbeitskampf des Zugpersonals hatte schon im August zwei Mal für einige Tage große Teile des Fern- und Nahverkehrs lahmgelegt und die Reisepläne von Millionen Fahrgästen durchkreuzt. Auch diesmal wird der Güterverkehr betroffen sein, bereits ab Mittwoch, 1. September, um 17.00 Uhr.

Die GDL fordert eine Tariferhöhung um 3,2 Prozent und eine Corona-Prämie von 600 Euro. Die Deutsche Bahn ist zu einer Lohnerhöhung in diesem Volumen bereit, aber erst später als von der Gewerkschaft gefordert. Gesprächsbereit ist der Arbeitgeber auch zu einer Corona-Prämie, wenn auch bisher ohne beziffertes Angebot. Streit gibt es außerdem über die anstehende Reform des Betriebsrentensystems. (Reuters, red, 30.8.2021)