Die EU-Innenminister wollen über mögliche Migrationsbewegungen sprechen. Foto: Reuters / Yves Herman

Kabul/Brüssel – Die Innenminister der EU-Staaten, darunter Ressortchef Karl Nehammer (ÖVP), kommen am Dienstag um 13 Uhr in Brüssel zu einem Sondertreffen zu den Entwicklungen in Afghanistan zusammen. Themen der Beratungen sollen nach Angaben der derzeitigen slowenischen Ratspräsidentschaft unter anderem die möglichen Auswirkungen auf die Terrorgefahr und Migrationsbewegungen in Richtung Europa sein.

Zugleich wollen Länder wie Deutschland noch einmal deutlich machen, dass von den Taliban bedrohte ehemalige Ortskräfte und andere besonders schutzbedürftige Afghanen auch nach dem Ende des militärischen Evakuierungseinsatzes noch mit Unterstützung rechnen können.

"Hilfe vor Ort"

Österreichs Position ist unverändert: Innenminister Nehammer und Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) wollen sich auf Hilfe vor Ort konzentrieren und die Menschen in der Region halten. Auch Frauenrechtlerinnen oder andere Personen, die sich für westliche Werte eingesetzt haben und deswegen unter den Taliban nun bedroht sein dürften, wollen Nehammer und Schallenberg nicht aufnehmen.

Nehammer betonte stattdessen in den ersten Tagen der Machtübernahme, dass auch weiterhin Afghaninnen und Afghanen aus Österreich abgeschoben werden sollen – und zwar in die Nachbarländer Afghanistans. Am Montag sagte er, das sei derzeit sekundär. Es gehe um "Hilfe vor Ort". Eine erste Konferenz mit Usbekistan, Turkmenistan und Tadschikistan, an der auch Vertreter aus Deutschland, Griechenland und Dänemark teilnahmen, fand am Montag statt. EU-Innenkommissarin Ylva Johansson nahm nicht teil, aus Zeitgründen, wie es hieß – und erntete dafür Kritik von Nehammer. Die EU konzentriere sich zu wenig auf Hilfe vor Ort.

Asselborn ruft zu Widerstand gegen Österreich auf

Im Vorfeld des Treffens am Dienstag rief Luxemburgs Außen- und Migrationsminister Jean Asselborn zum Widerstand gegen den EU-Vorsitz Slowenien und gegen Österreich auf. "Ich hoffe, dass es Widerstand gibt gegen Herrn Kurz aus Österreich und Herrn Jansa aus Slowenien, die sich beide klar und definitiv im Einklang mit Orban, Salvini und Le Pen befinden", sagte Asselborn der "Welt".

Sie alle lehnten eine "direkte menschliche Solidarität in diesem extrem dramatischen Moment mit dem gefolterten Volk in Afghanistan ab", erklärte der luxemburgische Sozialdemokrat. "Sie verlieren damit die Qualität, ein Europäer zu sein", sagte der dienstälteste Außenminister der EU der deutschen Zeitung weiter. Nach dem Willen Asselborns sollte die EU "40.000 bis 50.000 Resettlement-Plätze für afghanische Flüchtlinge" zur Verfügung stellen.

Umsiedlungsprogramm angedacht

In einem Entwurf für eine Erklärung der EU-Innenminister wird offenbar ein solches Resettlement, also Umsiedlungsprogramm, vorgeschlagen. Über dieses sollen vor allem Frauen und Mädchen außer Landes gebracht werden. Der Kommissionssprecher Eric Mamer wurde am Dienstag im Ö1-"Morgenjournal" mit dem Vorschlag zitiert, 300 Millionen Euro für die Aufnahme von 30.000 Geflüchteten bereitzustellen. Damit erhielten Aufnahmeländer etwa 10.000 Euro pro aufgenommener Person, Österreich ist allerdings seit dem Jahr 2017 nicht mehr Teil dieses Programms. 200 Millionen Euro sollen laut Mamer für Afghanistan und seine Nachbarländer bereitgestellt werden. (lhag, red, APA, dpa, 31.8.2021)