Das Küken ist bereits 20 Zentimeter groß. Foto: APA/Daniel Zupanc

Wien – Der Tiergarten Schönbrunn freut sich über Nachwuchs bei den Königspinguinen. Geschlüpft ist das Kleine bereits am 26. Juli, doch bis jetzt hielt es sich in der weichen Bauchfalte seiner Eltern gut versteckt. "Königspinguine brüten ihr Ei stehend in einer Bauchfalte aus. Hier halten sie auch das Küken in den ersten Wochen warm. Mittlerweile ist das Jungtier aber schon über 20 Zentimeter groß", sagte Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.

Die Aufzucht übernehmen bei den Königspinguinen beide Elternteile. Abwechselnd füttern sie ihr Küken mit vorverdautem Fischbrei. Die Pinguine im Zoo sind wichtige Botschafter für ihre Artgenossen in der Wildbahn, denen Klimawandel und Umweltverschmutzung zu schaffen machen.

Bei den Artenschutztagen, die vom 3. bis 5. September stattfinden, informiert der Tiergarten, wie Besucher einen Beitrag zum Tierschutz leisten können. Dabei stellen 21 weitere Natur- und Artenschutzorganisationen ihre Arbeit vor. Das Programm richtet sich vor allem an Familien, "denn Kinder sind die Artenschützer von morgen", wie es in der Aussendung hieß. (APA, 31.8.2021)