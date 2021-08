Zürich/Zofingen – Die Schweizer Verlagshäuser TX Group und Ringier legen ihre Online-Marktplätze zusammen. Damit entsteht ein in der Schweiz führender digitaler Vermittler von unter anderem Immobilien und Fahrzeugen mit den Plattformen Ricardo, tutti.ch, Homegate, Car For You und Scout24 Schweiz. Die TX Group hat sich im ersten Halbjahr von der großen Durststrecke im Vorjahr erholt und wieder schwarze Zahlen geschrieben.

An dem Gemeinschaftsunternehmen von TX Group und Ringier ebenfalls beteiligt sind der Versicherer und Ringier-Großaktionär Mobiliar sowie der Finanzinvestor General Atlantic. Mit dem Zusammenschluss wollten sich die Firmen gegen internationale Riesen und auch Start-ups wehren. Mittelfristig wird ein Börsengang angepeilt.

Deutlich hinter der Vorpandemie-Zeit zurück

Trotz der markanten Erholung bleibt der Abschluss bei der TX Group noch deutlich hinter der Vorpandemie-Zeit zurück. In den ersten sechs Monaten nahm der Umsatz des breit diversifizierten Medienhauses um 5,1 Prozent auf 453,3 Millionen Franken (419,80 Mio. Euro) zu, wie die TX Group am Dienstag mitteilte. Operativ verdiente die Herausgeberin von "Tages-Anzeiger" und "20 Minuten" auf Stufe EBIT 15,4 Millionen Franken.

Im Vorjahr hatte noch ein hoher Betriebsverlust von 107,5 Millionen resultiert. Neben dem coronabedingten Werbeeinbruch belastete damals zusätzlich ein hoher Goodwill-Abschreiber bei den Bezahlzeitungen das Ergebnis. Unter dem Strich blieben 21,2 Millionen Franken (19,63 Mio. Euro) Reingewinn übrig nach einem Minus von 109,4 Millionen. (APA, Reuters, 31.8.2021)