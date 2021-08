Foto: APA/Lukas Huter

In der Nacht auf Montag ist in Wien-Donaustadt in einer Wohnung eine selbstgebastelte Bombe explodiert, wie die Landespolizeidirektion dem STANDARD bestätigt. Ein 46-jähriger österreichischer Staatsbürger hatte demnach eine Rohrbombe gebaut, diese explodierte, dabei verletzte er sich. Nachdem ein Freund von ihm die Rettung gerufen hatte, rückte auch die Polizei an.

Laut einer Polizeisprecherin wurde der Bereich großräumig abgesperrt, zahlreiche Einsatzgruppen seien im Einsatz gewesen, darunter die Wega, Diensthunde, die Cobra und ein Sprengstoff-Team. Beamte aus der Verhandlungsgruppe hätten dann "eine Gesprächsbasis herstellen können". Nach einigen Stunden sei der Mann freiwillig aus dem Haus gekommen, er wurde vorläufig festgenommen und befindet sich – bewacht von Justizwachebeamten – im Spital, er hatte sich an der Hand verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge geht die Polizei nicht von einer Terrorzelle aus.

In der Wohnung des Mannes fand man laut Polizei noch weitere Pyrotechnik und Mittel, die man zur Bombenherstellung benötigt. Außerdem wurden mehrere "vermutlich selbsthergestellte Sprengmittel aufgefunden", wie es in einer Polizeiaussendung heißt. Wie viel davon der Mann gelagert hatte, ist momentan noch unklar. (red, 31.8.2021)