Blumenwiese in der Nase, subtile Traube am Gaumen – der Verjus vom Weingut Tement

Verjus Apero von Tement. Foto: Hersteller

Unreife Früchte sind per se nicht wirklich sexy. Handelt es sich aber um den Saft unreifer Trauben, lobpreisen Küchenchefs und Barkeeper ihren sauer-süßen Geschmack seit einiger Zeit.

Dabei kannte man den Saft unreifer Trauben schon vor Jahrtausenden, damals unter dem Namen Agrest. Wie bei vielen anderen Nebenprodukten der Weinproduktion (Tresterbrand, Piquette, Traubenkernmehl etc.), wittern auch hier findige Winzer einen neuen Geschäftszweig. Die gute Nachricht: Es gibt hierzulande Verjus-Produzenten, die sich wirklich mit dem Produkt auseinandergesetzt und eine köstlich schmeckende Essenz erzeugt haben. Nicht nur sauer, sondern subtil traubig und mit einer komplexen Aromenstruktur kommt zum Beispiel der Verjus vom Weingut Tement in der Südsteiermark daher. Der Tement Apero schleudert einem schon beim Öffnen der Flasche eine Portion Blumenwiese in die Nase. Das Spiel zwischen Süße und Säure funktioniert hier hervorragend, und die Traube ist klar als solche erkennbar. In Drinks funktioniert Verjus übrigens hervorragend und ist eine echte Alternative zu den meist viel zu sauren Zitronen und Limetten. (Alex Stranig, RONDO 11.9.2021)