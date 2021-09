Kontra

von Mia Eidlhuber

Assoziationsketten im eigenen Kopf kann man sich nicht wirklich aussuchen. Bei Untersetzern für Gläser auf einem Tisch muss ich an Sofas denken, auf die die Sofabewohner zur Schonung des eigentlichen Sofabezugs den Bezugsstoff noch einmal drüberlegen oder, schlimmer noch – und auch schon erlebt –, das Sofa mit Plastik überziehen.

Grandezza und Großzügigkeit strahlt das keine aus. Was um Himmels willen soll mir so ein Untersetzer signalisieren? Es darf kein Tropfen danebengehen – nicht aufs Leinentischtuch, das doch so gut waschbar wäre, oder auch nicht auf die Vollholztischplatte, die mit ein bisschen Patina versehen immer noch schöner wird.

Unschön ist schon das Wort selbst. Untersetzer. Das klingt nach untersetzt und gedrungen. Weil Sprache unser Denken und unsere Wirklichkeit formt, hat sich Untersetzer höchstens einen Blumentopf verdient und sicherlich kein Glas, mit dem wir auf großzügige Gastgeber anstoßen. (RONDO, 12.9.2021)