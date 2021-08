Ein Schnäppchen. Foto: AFP/BERTORELLO

Manchester – Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat am Dienstag den bereits in der vergangenen Woche angekündigten Transfer des fünfmaligen Weltfußballers Cristiano Ronaldo (36) von Juventus Turin abgeschlossen. Das gab ManUnited bekannt.

Der Superstar erhält einen Zweijahresvertrag und kehrt nach Old Trafford zurück, wo er bereits von 2003 bis 2009 gespielt hatte. Außerdem besteht eine Option für eine Verlängerung um ein weiteres Jahr. Die Ablösesumme beträgt laut offiziellen Informationen von Juventus insgesamt 15 Millionen Euro und kann mit Bonuszahlungen auf 23 Millionen Euro ansteigen.

Teammanager Solskjaer überglücklich

"Manchester United ist ein Klub, der immer einen besonderen Platz in meinem Herzen hatte. Ich bin überwältigt von all den Nachrichten, die ich seit der Bekanntgabe am Freitag erhalten habe", sagte Ronaldo in einem Statement: "Ich kann es kaum erwarten, im Old Trafford vor einem vollen Stadion zu spielen und alle Fans wiederzusehen. Ich freue mich darauf, nach den Länderspielen zur Mannschaft zu stoßen, und ich hoffe, dass wir eine sehr erfolgreiche Saison haben werden."

Auch Teammanager Ole Gunnar Solskjaer war überglücklich. "Es fehlen einem die Worte, um Cristiano zu beschreiben. Er ist nicht nur ein großartiger Spieler, sondern auch ein großartiger Mensch", sagte der Norweger.

Einfluss von Ferguson

Zunächst hatte der englische Champion Manchester City als Favorit auf eine Verpflichtung gegolten, ehe der Lokalrivale ins Rennen einstieg. Mit United war Ronaldo dreimal englischer Meister geworden und hatte 2008 seinen ersten Champions-League-Titel gewonnen, bevor er neun Jahre bei Real Madrid verbrachte. Offenbar hatte der langjährige United-Teammanager Alex Ferguson entscheidenden Einfluss gehabt, um CR7 umzustimmen und wieder nach Old Trafford zu lotsen. (APA, 31.8.2021)