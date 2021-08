Lukas Handle und Annabella Supper, das neue Kreativ-Team der Sargfabrik. Foto: Felix Vollmann

Wien – Das Kulturhaus der Sargfabrik in Wien-Penzing hat mit dem künstlerischen Leiter Lukas Handle und der Kuratorin Annabella Supper ein neues Kreativ-Team. Wie es am Dienstag in einer Aussendung hieß, sind die beiden bereits seit April in ihren neuen Funktionen an Bord. Während sie gemeinsam für die Programmgestaltung und das Booking verantwortlich zeichnen, übernimmt Handle noch den Bereich Produktion, Supper ist zugleich Leiterin des Bereichs Kommunikation. (APA, 31.8.2021)