Nussbaumer geht. Foto: APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Altach – Stürmer Daniel Nussbaumer verlässt Fußball-Bundesligist Altach ein Jahr vor Ablauf seines Vertrages in Richtung Portugal. Wie der dortige Zweitligist Academico Viseu am Dienstag bekanntgab, unterzeichnet der 21-Jährige einen Vierjahresvertrag. Für Altach bestritt Nussbaumer 56 Pflichtspiele, in denen ihm acht Tore und fünf Assists gelangen.

Viseu wurde einem Bericht des deutschen "kicker" von Mitte August nach mehrheitlich von der Firma Hobra übernommen. Hinter dieser wiederum steht laut dem Fachblatt Dietmar Hopp, der Mäzen des deutschen Bundesligisten TSG Hoffenheim. Ende August verliehen die Hoffenheimer auch zwei junge Kicker zu Viseu. (APA, 31.8.2021)