Welches Buch beschäftigt Sie derzeit? Foto: Getty Images/iStockphoto/g-stockstudio

Der Sommer schwächelt zunehmend. Zumindest liegen bereits zahlreiche sonnige Lesestunden am Strand, im Park, am Balkon oder im Freibad hinter uns. Urlaubskrimis wurden verschlungen, fette Wälzer besiegt, und endlich fand man Zeit für die Biografie, die man schon so lange lesen wollte.

Das Buch, das die beste Freundin empfohlen hat, die Neuerscheinung, auf die man sich schon so gefreut hat, und das Sachbuch, das in allen Rezensionen so gelobt wird, warten zwar noch darauf, gelesen zu werden – aber weitere Empfehlungen, speziell aus der STANDARD-Community sind immer willkommen.

Ihre Literaturtipps?

Welche Bücher beschäftigten Sie in den letzten Wochen, welche lesen Sie gerade? Welche empfehlen Sie uneingeschränkt weiter – von welchen waren Sie hingegen enttäuscht? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, -----2021)