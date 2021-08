Wann der neue Teil der Serie in Wirklichkeit erscheinen wird, ist unklar. Gerüchteweise soll es nicht vor 2025 so weit sein

In Wirklichkeit dürfte der neue Serienteil erst 2025 erscheinen. Foto: Screenshot/Youtube/Prosieben

Es ist eine Frage, die sich vermutlich die meisten Gamer stellen dürften: Wann erscheint endlich "GTA 6"? Obwohl der Vorgänger bereits 2013 auf den Markt kam und bald das zweite Remake über sich ergehen lassen muss, hat Rockstar Games bisher keine Informationen durchsickern lassen. In Deutschland scheint das einen Zuseher der TV-Sendung "Schlag den Star" besonders stark aufzuregen. Er stürmte auf die Bühne, stellte sich als "Taser" vor und fragte Elton, also den Host: "Wo zur Hölle ist 'GTA 6'?"

Während die Teilnehmerin sich vor seinem abrupten Auftritt erschrocken zu haben scheint, ist Elton nicht aus der Ruhe zu bringen. Auf Tasers Aussage, dass sie in die Kamera rufen sollten, wo das Spiel bleibe, erwidert er: "Nein, ich brauche das nicht. Ich habe noch nicht mal Teil fünf abgeschlossen." Kurz darauf kommt ein Sicherheitsmitarbeiter und begleitet den unerwünschten Gast von der Bühne.

Games4Nerds

Release erst in Jahren

Der neue "GTA"-Teil dürfte in Wirklichkeit nicht vor 2025 erscheinen, wie ein Leak schon im Juni nahelegte. Mit Verweis auf mutmaßliche Insider-Informationen erzählte der Youtuber Tom Henderson damals, dass das Spiel erneut in der fiktiven Stadt Vice City spielen soll. Henderson fiel zuvor bereits mit korrekten Informationen zu "Battlefield 2042" und "Call of Duty" auf.

Er hält es für möglich, dass sich die Karte im Lauf der Zeit verändern könnte, ähnlich dem Free-to-Play-Spiel "Fortnite". Außerdem könnte Spielern erneut erlaubt werden, zwischen mehreren Charakteren zu wählen. (red, 31.8.2021)