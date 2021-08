"9/11 – Wo warst du als die Flugzeuge einschlugen?", fragt eine Doku am Samstag, 11. September, um 22.20 Uhr auf ORF 3. Foto: ORF/PammerFilm

Wien – Am 11. September jährt sich der Anschlag auf das World Trade Center in New York zum 20. Mal. Aus diesem Anlass beleuchtet der ORF die seitdem unter "9/11" bekannt gewordenen Terrorangriffe und ihre Folgen in einem multimedialen Schwerpunkt, der am 5. September startet und sich über alle Medien des Senders erstreckt. So gibt es mehrere Spezialausgaben von "kreuz und quer" und "Weltjournal" und bietet ORF3 am Jahrestag selbst eine neunteilige "zeit.geschichte"-Leiste.

Am 7. September blicken zwei "kreuz und quer"-Episoden (ab 22.35 Uhr, ORF 2) zurück ins Jahr 1979 und auf den vermeintlichen "Urknall des Terrors", als eine Geiselnahme in Mekka den Beginn einer neuen Ära des islamistisch motivierten Terrorismus kennzeichnete. Tags darauf kommen im "Weltjournal" (22.30 Uhr, ORF 2) "Überlebende der Katastrophe" in New York zu Wort, bevor im Anschluss das Schicksal von Afghanistan unter der Militärintervention des Westens geschildert wird.

Neunteiliger Abend

Eine "ZiB 2 History" gibt es am 10. September (22.30 Uhr, ORF 2), für die sich Moderator Martin Thür aus New York meldet und mit Augenzeugen wie Experten über die Anschläge, ihr weltpolitischen, aber vor allem auch ihre lokalen Auswirkungen in den USA spricht. Am Jahrestag selbst startet um 19.20 Uhr auf ORF 3 ein neunteiliger Abend, der sich anhand von Diskussionen und Dokumentationen aus unterschiedlichsten Blickwinkeln mit der Thematik auseinandersetzt. Wobei etwa Regisseur Wolfgang Winkler mit seinem Film "9/11 – Wo warst du, als die Flugzeuge einschlugen?" deutlich macht, wie sehr sich dieser terroristischer Akt ins allgemeine Gedächtnis eingegraben hat.

Auch die ORF-Hauptabteilung Religion und Ethik in Radio, Fernsehen und Online setzt sich mit 9/11 auseinander und greift die Geschehnisse etwa in mehreren "Orientierung"-Folgen (ab 5. September, ORF 2) auf. Ö1 nutzt Formate wie "Lebenskunst" oder "Gedanken für den Tag", um sich unter anderem mit der Frage auseinanderzusetzen, wie Musliminnen und Muslime die Ereignisse reflektieren. Weiters setzen die ORF-Radios auf ihre aktuellen Nachrichten und "Journale" im Zuge des Schwerpunkts und beleuchten das ORF.at-Netzwerk sowie der ORF-Teletext 9/11 und seine Folgen. (APA, 31.8.2021)