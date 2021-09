Die schwedische Band hat unzählige Klassiker der Musikgeschichte veröffentlicht und bis zu 500 Millionen Platten verkauft.

Foto: imago images/Mary Evans

1981 erschien "The Visitors", das letzte Album einer der erfolgreichsten Bands der Geschichte. 40 Jahre später gibt es neue Abba-Musik von Agnetha, Frida, Björn und Benny, was durchaus überrascht, haben die vier doch eine Reunion stets kategorisch ausgeschlossen. Die zwei neuen Songs, "I Still Have Faith In You" und "Don't Shut Me Down", wurden schließlich 2018 angekündigt und am Donnerstag veröffentlicht. Im November soll dann das Album "Voyage" folgen. Wie reihen sich die neuen Abba-Songs im Vergleich zu den anderen Hits ein? Stimmen Sie ab!



Wie haben Sie abgestimmt? Wie finden Sie die neuen Abba-Songs? (rec, 3.9.2021)