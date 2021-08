Das ÖFB-Team gastiert am Mittwoch in der Republik Moldau. Trotz namhafter Ausfälle sind drei Zähler in der WM-Qualifikation alternativlos

Franco Foda spricht von einem Pflichtsieg. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Der Mittwoch-Termin sei ein "Wahnsinn", sagte Teamchef Franco Foda mehrmals. Und nun ist er da, der Mittwoch, der Wahnsinn. Österreichs Fußballnationalmannschaft wird in der WM-Qualifikation in Chisinau tätig. Die Republik Moldau zählt nicht zu den Erfindern des Spiels, sie ist in der Weltrangliste die Nummer 175. Seit Februar ist der Italiener Roberto Bordin (56) Teamchef, der letzte Sieg datiert vom 8. Juni 2019 – kein legendäres, aber ein verdientes 1:0 gegen Andorra. Seither gab es in 19 Partien 16 Niederlagen und drei Remis. Die Bilanz gegen Österreich ist selbstverständlich negativ, fünf Niederlagen und ein Sieg. Der begab sich am 7. Juni 2003 in Tiraspol (1:0). Fünf Tage davor wurde Yusuf Demir in Wien geboren.

Österreich, die Nummer 23, ist im März schwach in die Quali gestartet. Dänemark hat nach drei Runden fünf Zähler mehr. Also sagte Foda: "Wir wissen, dass es keine leichten Aufgaben mehr gibt, aber wir müssen gewinnen."

Sollte dies wider Erwarten misslingen, könnte man die Ausfälle als Ausrede anführen, was der 55-jährige Foda aber nicht tun wird. Fakt ist: Marcel Sabitzer, Xaver Schlager, Sasa Kalajdzic, Stefan Lainer und Julian Baumgartlinger fehlen wegen teils schwerer Verletzungen. "Das sind wichtige Spieler auf Schlüsselpositionen. Trotzdem sind wir in der Lage, in Chisinau zu gewinnen."

Euphorie und Elan

Zuversicht schöpft Foda aus dem gelungenen Abschneiden bei der EM, die erst im Achtelfinale gegen den späteren Champion Italien endete (1:2 nach Verlängerung). "Es ist wichtig, dass wir die Euphorie und den Elan mitnehmen. Ich habe den Spielern gesagt, dass die Nationalmannschaft von den Menschen wieder geliebt wird, dass eine Euphorie entfacht wurde, und die wollen wir beibehalten."

Im Gegensatz zu den Italienern wird sich die Bereitschaft der Moldauer, offensiv zu agieren, in Grenzen halten. Zusätzlich zur Bereitschaft fehlt nämlich die Klasse. "Sie stehen kompakt in der Defensive, lauern auf Fehler des Gegners und sind aufgrund ihrer Größe bei Standards gefährlich. Deshalb erwarte ich ein Spiel, in dem wir viel Ballbesitz haben, da müssen wir auf engem Raum Lösungen haben."

Ein frühes Tor wäre von besonderer Bedeutung. "Dann würde es mehr Räume für uns geben." Dänemark erzielte gegen Moldau acht Tore, davon einige früh. Die Aufstellung gab Foda traditionell nicht preis. David Alaba wird wohl Kapitän sein, auf welcher Position er kickt, ist egal, der Mann ist überall wertvoll. Bei Real Madrid war Alaba zweimal linker Außen- und einmal Innenverteidiger. Florian Kainz könnte Sabitzer ersetzen, Marko Arnautovic drängt sich als Spitze auf. Das Austauschkontingent dürfte ausgeschöpft werden. Was mit dem "Wahnsinn" zu tun hat. Noch einmal Foda: "Der Mittwoch-Termin ist ein Wahnsinn, das sollte man im Sinne der Spieler überdenken. Die Belastungen sind zu hoch, viele haben erst am Sonntag gespielt."

Am Samstag geht es Haifa gegen Israel weiter, am Dienstag wird das Triple in Wien gegen Schottland abgeschlossen. Da ist laut Foda "Fingerspitzengefühl" gefragt. "Wir müssen schauen, dass wir es von der Belastungssteuerung gut hinbekommen und die Fitness von jedem Einzelnen genau überprüfen."

Wobei neben Fingerspitzengefühl neun Punkte gefragt und vor allem notwendig sind. (Christian Hackl, 31.8.2021)

Fußball-WM-Qualifikation – Gruppe F, 4. Runde:

Republik Moldau – Österreich (Chisinau, Stadionul Zimbru, Mittwoch, 20.45 Uhr MESZ/live ORF 1 und DAZN, SR Tierney/ENG)

Moldau: Namasco (Keschla/AZE) – Dumbravanu (Lucchese/ITA), Posmac (Tuzlaspor/TUR), Bolohan (Milsami Orhei/MDA) – Jardan (Petrocub Hincesti/MDA), Dros (Slawia Mosir/BLR), Ionita (Benevento/ITA), Reabciuk (Olympiakos Piräus/GRE) – Antoniuc (Milsami Orhei/MDA), Platica (Petrocub Hincesti/MDA) – Damascan (Sepsi OSK/ROM)

Ersatz: Celeadnic (Sheriff Tiraspol/MDA), Avram (FC Buzau/MDA), Agachi (CSF Balti/MDA) – Marandici (NK Celje/SLO), Belousov (Sheriff Tiraspol/MDA), Potirniche, Revenco, Cotogoi, Bogaciuc (alle Petrocub Hincesti/MDA), Milinceanu (PAS Giannina/GRE), Spataru (Ararat/ARM), Clescenco (Sion/SUI), Ghecev (Veres/UKR), Ginsari (Milsami Orhei/MDA)

Es fehlen: Armas, Carp, Nicolaescu, Rata (alle gesperrt)

Österreich: Bachmann (Watford/ENG/6 Länderspiele) – Trimmel (Union Berlin/GER/14/0 Tore), Dragovic (Roter Stern Belgrad/SRB/94/2), Hinteregger (Eintracht Frankfurt/GER/59/4), Alaba (Real Madrid/ESP/85/14) – Laimer (RB Leipzig/GER/13/1), Ilsanker (Eintracht Frankfurt/GER/55/0) – Schöpf (Arminia Bielefeld/GER/29/5), Kainz (1. FC Köln/16/0), Baumgartner (TSG Hoffenheim/GER/14/4) – Arnautovic (Bologna/ITA/91/27)

Ersatz: Lindner (FC Basel/SUI/28), A. Schlager (LASK/6) – Lienhart (SC Freiburg/GER/6/0), Mwene (PSV Eindhoven/NED/0), Posch (TSG Hoffenheim/GER/11/1), Ulmer (Red Bull Salzburg/26/0), D. Ljubicic (1. FC Köln/GER/0), Jantscher (Sturm Graz/23/1), Schaub (1. FC Köln/GER/22/6), Grillitsch (TSG Hoffenheim/GER/26/1), Demir (FC Barcelona/ESP/1/0), Gregoritsch (FC Augsburg/GER/29/5), Kara (Rapid Wien/1/0)

Es fehlen: X. Schlager, Baumgartlinger (beide Knieverletzung), Lainer (Knöchelbruch), Kalajdzic (Schulterverletzung), Sabitzer (Adduktorenprobleme)

Parallelspiele am Mittwoch (jeweils 20.45 Uhr): Dänemark – Schottland, Färöer – Israel