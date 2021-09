Karina Grömer ist Archäologin am Naturhistorischen Museum Wien. Ihre Forschungsschwerpunkte sind archäologische Textilreste und die Geschichte der Kleidung. Neben ihrer Forschung betätigt sie sich auch bei Ausstellungsgestaltungen, Öffentlichkeitsarbeit und lehrt an den Universitäten Wien, Brno und Southampton.

Fiona Poppenwimmer ist Archäologin mit einer Begeisterung für die Vermittlung archäologischer Forschung. Seit 2013 ist sie Mitarbeiterin der Hallstattforschung und seit 2019 im Kuratorium Pfahlbauten für Öffentlichkeitsarbeit, Projektkoordination und -entwicklung rund um das Unesco-Welterbe "Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen" in Österreich beschäftigt.

Literaturhinweise

