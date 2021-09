Es stellt sich die Frage, wie der Link zum NFT auf Banksys Website landen konnte, wenn er nichts damit zu tun hatte. Foto: Screenshot/Internet Archive

Ob bekannte Memes, digitale Kunst oder Jack Dorseys erster Tweet: NFTs, also Non-Fungible Tokens, werden derzeit häufig für mehrere hunderttausend oder gar mehrere Millionen Dollar versteigert. Nun fiel ein Sammler mit dem Pseudonym Pranksy allerdings auf einen Scam herein. Er zahlte 300.000 Dollar in Form von Ethereum für ein NFT, im Glauben, das Kunstwerk stamme vom Künstler Banksy. Als sich kurz darauf der Sprecher des Street-Artists zu Wort meldete und mitteilte, dass dieser nichts mit dem Verkauf am Hut habe, war jedoch klar: Das Kunstwerk ist ein Fake. Doch das ist nicht das Ende der Geschichte. Kurz darauf gab der Betrüger nämlich den vollständigen Kaufpreis zurück.

Non-Fungible Tokens stellen eine Art digitale, nicht zerstörbare Signatur dar, die mittels der Blockchain verschlüsselt ist. Ein Kunstwerk oder Beitrag kann somit klar einer Person zugewiesen werden und wird dadurch fälschungssicher. Gehandelt werden sie in der Kryptowährung Ethereum.



NFT auf offizieller Webseite

Von der Auktion, die auf dem NFT-Marktplatz Opensea stattfand, hörte Pranksy von jemandem auf Discord, wie die BBC berichtet. Das Angebot habe vertrauenswürdig geklungen, weil der Verkäufer einen Link zu Banksys offizieller Website gepostet hatte, auf der ein Bild des angebotenen NFTs zu sehen war. Nutzt man die Wayback-Machine, lässt sich tatsächlich bestätigen, dass das Kunstwerk dort zu sehen ist. Darauf abgebildet ist eine pixelige Person, die rauchend vor industriellen Schornsteinen steht.

Nur eine Stunde nach Abgabe seines Gebots nahm der Verkäufer dieses bereits an, weshalb schnell der Verdacht aufkam, dass es sich um eine Fälschung handeln könnte. Zudem wurde kurz darauf die NFT-Seite von Banksys Website gelöscht, berichtet "The Verge". Es stellt sich allerdings die Frage, wie der Link zu diesem überhaupt dort landen konnte, wenn der Künstler nichts damit zu tun hatte. (mick, 1.9.2021)