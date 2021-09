Teilnehmer versuchen, ihr Geld in Bitcoin, Unternehmen und Immobilien zu investieren, müssen sich aber vor Konjunkturschwächen und anderen Gefahren in Acht nehmen

Im November soll die Auslieferung des Spiels beginnen. Foto: The Greatest Investor

Es ist nicht ganz ironiefrei, dass ausgerechnet die Herstellung dieses Games über die Crowdfundingplattform Kickstarter finanziert wird. The Greatest Investor heißt das Kartenspiel, das vom Niederlänger Tom Brouwers und seinem Geschäftspartner erdacht wurde. Der Name ist Programm. Brouwers ist Miteigentümer des Investment-Trainingsinstituts Beleggingsinstituut und will spielerisch Wissen und Interesse in Sachen Finanzgeschäfte vermitteln.

Zwei bis fünf Spieler schlüpfen in die Rolle von Investoren wie Abigail Johnson, Warren Buffett oder Florian Gschwandtner. Ziel ist, das eigene Geld so anzulegen, dass man am Ende über das wertvollste Portfolio verfügt. Die drei Kernelemente des Games sind – neben Geld – Assets, Optionen und Ereignisse.

Assets, Optionen und Ereignisse



Jeder Teilnehmer startet zunächst mit dem gleichen Portfolio. Am Anfang werden neue Assets blind zugekauft, im weiteren Verlauf wird jedoch gezieltes Investment möglich. Neben Unternehmensanteilen stehen auch "alternative" Geldanlageformen wie Kryptowährungen oder Oldtimer-Autos offen.

In jeder Runde hat ein Spieler die Option, sich entweder eine Option (Call, Put) zu sichern, die sich einsetzen lässt, um von Aufschwüngen zu profitieren oder Einbrüche abzufedern, oder ein Asset zu kaufen. Anschließend folgt ein Ereignis, das – je nach Portfolio – alle Teilnehmer betreffen kann. Neben üblichen Konjunkturänderungen gibt es dabei auch wirtschaftlich verheerende Events wie einen Börsencrash und den Ausbruch einer Pandemie.

Beim Versuch, die eigenen Besitztümer langfristig aufzustellen, lassen sich Assets auch austauschen, allerdings nur gegen welche, die gleich viel oder weniger kosten, ohne dass man die Differenz erstattet bekommt. Die Spieler können zudem auch untereinander handeln.

Die Erfinder versprechen, dass The Great Investor einfach zu lernen, aber dennoch spielerisch komplex genug sei, um individuelle Investmentstrategien von vorsichtig bis volles Risiko zuzulassen. Empfohlen wird das Game ab zwölf Jahren, eine Runde soll im Schnitt 45 Minuten dauern.

Auslieferung für November geplant



Das Finanzierungsziel von 10.000 Euro der noch bis morgen, Donnerstag (2.9.), laufenden Kampagne hat man auf Kickstarter bereits erreicht. Für 30 Euro können Interessenten die Standard-Edition "reservieren", für zehn Euro mehr gibt es ein zusätzliches Krypto-Kartenset. Standardmäßig ist das Spiel auf Englisch gehalten, zusätzlich gibt es auch eine französische Anleitung. Je nachdem, wie gut die erste Edition ankommt, könnten künftige Ausgaben in weiteren Sprachen veröffentlicht werden.

Die Umsetzung des Spiels ist abgeschlossen, das per Kickstarter eingenommene Geld soll die Produktion und Weiterentwicklung finanzieren. Da die Herstellung von Kartenspielen an sich keine sonderlich komplexe Angelegenheit ist, ist das bei Crowdfundingprojekten zu beachtende Ausfallsrisiko als gering einzuschätzen. Die Auslieferung von The Great Investor soll im November starten. (gpi, 1.9.2021)