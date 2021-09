Tagesüberblick Coronavirus

Inzidenz bei ungeimpften unter 18-Jährigen 16-Mal höher als bei geimpften

Am Mittwoch wurden in Österreich 1.848 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Ab heute sind Corona-Tests in Wien kürzer gültig. Die Corona-News im Überblick