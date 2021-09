Plötzlich zu dritt: Wie geht es Ihnen als Paar? Foto: getttyimages/istockfoto/StefaNikolic

Wenig stellt das Leben eines Paares so auf den Kopf wie ein Kind. "Mit der Geburt eines Kindes wird auch eine Mutter geboren und ein Vater. Das heißt, man rutscht in eine vollkommen neue Rolle hinein", so beschreibt es Tina Molin, die genau darüber ein Buch geschrieben hat, im STANDARD-Interview.

Die Geburt und die Zeit danach ist eine einschneidende Erfahrung und Veränderung: Der weibliche Körper geriet an seine Grenzen. Der Schlafrythmus der ganzen Familie gerät durcheinander. Eine neue Routine, die sich hauptsächlich um das Baby dreht, entsteht. Job, Haushalt, und Nachwuchs wollen unter einen Hut gebracht werden. Und dann ist da ja noch die Zweisamkeit, das Leben als Paar, das man gerne bewahren möchte. Das ist oft aber leichter gesagt als getan. Wie gravierend der Umbruch für neue Eltern ist, erzählt "Orjares":

"Jeder hat ein Anrecht auf eigene Bedürfnisse", sagt "virus.exe":

Der Paarbeziehung sollte Vorrang eingeräumt werden, meint "Oul'Smonk":

Es dauerte seine Zeit, bis der Sex wieder in die Beziehung zurückfand, erzählt "JoKern".

Wie war das bei Ihnen?

Wie haben Sie Ihre Identität als Paar auch nach der Geburt ihres Kindes bewahrt? Hat die Romantik und das Sexleben in Ihrer Beziehung unter dem Familienzuwachs gelitten oder sich verändert? Was raten Sie Jungeltern aus eigener Erfahrung? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 3.9.2021)